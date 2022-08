Miedź – Zagłębie: typy, kursy, zapowiedź (12.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Miedź – Zagłębie to spotkanie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Nieznacznymi faworytami są zawodnicy Piotra Stokowca. Beniaminek na pewno jednak zrobi wszystko, by zanotować pierwszy triumf w tej kampanii. Zapraszamy do naszej zapowiedzi tego meczu. Poniżej przedstawiamy między innymi informacje o ostatnich wynikach i aktualne kursy bukmacherów.

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Zagłębie Lubin 2.90 3.35 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2022 18:13 .

Miedź – Zagłębie: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że mecz zakończy się podziałem oczek. Miedź Legnica grała w tym sezonie trzykrotnie. Zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego zdobyli tylko jeden punkt. Teraz na pewno zagrają o trzy oczka, aczkolwiek jednym też nie pogardzą. Po drugiej strony mamy Miedziowych. Jak na razie gracze Piotra Stokowca zanotowali remis w co drugim spotkaniu. Tutaj podział oczek także jest prawdopodobny.

Miedź – Zagłębie: sytuacja kadrowa

W ekipie z Legnicy nie ma wielkich kłopotów zdrowotnych. Aktualnie jedynym kontuzjowanym jest Damian Tront. W szeregach Zagłębia Lubin nie zagrają zaś Sasa Zivec oraz Jakub Żubrowski (urazy).

Miedź – Zagłębie: ostatnie wyniki

Miedź Legnica jak na razie grała trzykrotnie. Beniaminek rozpoczął ten sezon od wyjazdowego remisu z Radomiakiem Radom 1:1. Później zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego dwukrotnie przegrywali. Najpierw u siebie z Wartą Poznań 1:2. Z kolei w ostatniej kolejce Miedź Legnica rywalizowała na wyjeździe z Wisłą Płock. Ostatecznie w tym spotkaniu nie było niespodzianki, a aktualny lider pewnie zwyciężył 4:1.

Zagłębie Lubin ma za sobą już cztery spotkania w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Kilka dni temu podopieczni Piotra Stokowca zremisowali u siebie z Lechem Poznań 1:1. Wcześniej Miedziowi zanotowali zwycięstwo (1:0 z Piastem Gliwice), remis (0:0 ze Śląskiem Wrocław) i porażkę (0:2 z Legią Warszawą). Aktualnie Miedź jest na 16. miejscu, a goście sześć oczek wyżej.

Miedź – Zagłębie: historia

W czerwcowym meczu towarzyskim zawodnicy Miedzi Legnica byli lepsi. Finalnie triumfowali z lubinianami 2:1. W rozgrywkach 2018/19 byliśmy świadkami dwóch spotkań pomiędzy tymi klubami. Na jesieni Miedź wygrała z Zagłębiem Lubin 2:0. W spotkaniu rewanżowym emocji także troszkę brakowało. W końcu Miedziowi wykorzystali atut własnego terenu i pewnie triumfowali 3:0.

Miedź – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Faworytem tej potyczki – w piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy – są gracze z Lubina.

Miedź – Zagłębie: przewidywane składy

Miedź: Lenarcik – Martinez, Mijusković, Aurtenetxe, Matynia – Matuszek – Gammelby, Chuca, Dominguez, Kobacki – Henriquez

Zagłębie: Bieszczad – Kopacz, Ławniczak, Jach, Giorbelidze – Łakomy, Poletanović – Chodyna, Starzyński, Bohar – Dolezal

Miedź – Zagłębie: transmisja

Mecz pomiędzy Miedzią Legnica i Zagłębiem Lubin będzie dostępny na kanałach CANAL+ Family i CANAL+ Sport 3. Warto dodać, iż możesz zobaczyć tę potyczkę też w usłudze CANAL+ online. Wystarczy jedynie zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony. Wtedy to zgarniesz półroczny dostęp do oferty tylko za 180 zł (po obniżce z 270 zł).