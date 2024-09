Miedź Legnica – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2024)

Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Kacper Trelowski

Miedź – Raków, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa w nadchodzącą środę przystąpi do rywalizacji w Pucharze Polski. W 1/32 finału podopieczni Marka Papszuna zmierzą się na wyjeździe z Miedzią Legnica. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji jest oczywiście drużyna “Medalików”, jednak nie można skreślać ekipy Ireneusza Mamrota. Ja jednak się spodziewam, że to piłkarze spod Jasnej Góry awansują do kolejnej rundy poprzez zwycięstwo w regulaminowym czasie. Mój typ: wygrana Rakowa Częstochowa

Miedź – Raków, ostatnie wyniki

Miedź Legnica prezentuje obecnie dobrą formę. Zespół prowadzony przez Ireneusza Mamrota w pięciu ostatnich meczach odniósł cztery zwycięstwa (1:0 z Polonią Warszawa, 4:0 ze Zniczem Pruszków, 2:1 z Górnikiem Łęczna i 3:0 z Ruchem Chorzów), a także poniósł jedną porażkę (1:2 z Arką Gdynia).

Raków Częstochowa natomiast nie może pochwalić się tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań, co ich środowi rywale. “Medaliki” w tym czasie bowiem odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Lechią Gdańsk, 1:0 z Legią Warszawa i 5:1 z Zagłębiem Lubin), zaliczyli jeden remis (0:0 z Górnikiem Zabrze) oraz ponieśli jedną porażkę (0:1 z Piastem Gliwice).

Miedź – Raków, historia

Ostatni raz Miedź Legnica rywalizowała z Rakowem Częstochowa na poziomie ligowym była w sezonie 2022/23. Wówczas oba mecze zakończyły się zwycięstwami “Medalików” – w rundzie jesiennej padł wynik 1:0, natomiast już wiosną 2:0.

Miedź – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem środowej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Medalików”, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.62 – 1.65. W przypadku Miedzi Legnica natomiast wynoszą one nawet 5.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Miedź – Raków, kto awansuje?

Miedź – Raków, przewidywane składy

Miedź Legnica: Wrąbel – Drina, Kovacević, Grudziński, Hartherz – Kaczmarski, Chuca – Podgórski, Mioc, Antonik – Bogacz

Raków Częstochowa: Trelowski – Mosór, Rodin, Svarnas – Tudor, Berggren, Kochergin, Jean Carlos – Diaz, Ameyaw – Brunes

Miedź – Raków, transmisja

Spotkanie Miedź Legnica – Raków Częstochowa nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie na stronie internetowej sport.tvp.pl. Początek rywalizacji już w środę, 25 września, o godzinie 19:00.

