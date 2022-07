Pressfocus Na zdjęciu: Drużyna Warty Poznań

Miedź Legnica – Warta Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Beniaminek Ekstraklasy nie miał jeszcze okazji na dobre pokazać się w nowym sezonie ligowym, gdyż mecz 2. kolejki został na prośbę Lecha przełożony. Rywal na przetarcie wydaje się, że lepszy trafić się nie mógł. Warta słabo weszła w sezon i na razie nie jest w stanie nawiązać do formy sprzed roku.

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Warta Poznań 2.46 3.25 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2022 10:05 .

Miedź Legnica – Warta Poznań, typy i przewidywania

Trudno po zaledwie jednym spotkaniu wyrokować, jak potoczą się losy Miedzi Legnica w tym sezonie. Beniaminek bezapelacyjnie był najlepszą drużyną ostatniego sezonu Fortuna 1 Liga i bez problemu zagwarantował sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej na kilka kolejek przed końcem. Ekstraklasa to jednak spory przeskok jeśli chodzi o poziom i szybkość gry, o czym na przestrzeni ostatnich lat boleśnie przekonało się wiele drużyn. Na papierze Miedź ma wszystkie atuty po swojej stronie, żeby powalczyć o pierwszy komplet punktów w tym sezonie w meczu z Wartą.

Podopieczni Dawida Szulczka z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek tego sezonu ligowego. Dwie porażki z Rakowem Częstochowa i Wisłą Płock zepchnęły drużynę z Poznania na dno ligowej tabeli. Po zaledwie dwóch seriach gier nie ma jeszcze co wyrokować, ale punktować należy zacząć jak najszybciej. W przeciwnym razie reszta stawki szybko ucieknie. Szeregi Warty latem zasiliło kilku interesujących zawodników, jak choćby Miguel Luis, czy Dimitrios Stavropoulos. Powinni oni być sporym wzmocnieniem dla dość ubogiego jak na warunki Ekstraklasy klubu. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Miedź Legnica – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Jak już wspomnieliśmy, Miedź Legnica rozegrała w tym sezonie tylko jeden mecz w Ekstraklasie, w którym zaprezentowała się całkiem nieźle. Wygrywała nawet w meczu z Radomiakiem, ale wszystko pokrzyżowała wówczas druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka dla Nemanji Mijuskovicia. Wówczas do głosu doszli rywale, którzy wyrównali stan meczu.

Warta jak na razie wygląda fatalnie, co przede wszystkim uwidoczniła porażka aż 0:4 z Wisłą Płock. Drużyna, która w zeszłym sezonie słynęła z bardzo dobrej defensywy już w 2. kolejce dała sobie strzelić cztery gole. Tyle nie straciła w ubiegłym sezonie w żadnym z 34 meczów. Zdecydowanie jest zatem co poprawiać. W pierwszej kolejce nie wyglądało to jeszcze aż tak źle. Wówczas Warta poległa w Częstochowie z wicemistrzem Polski “tylko” 0:1.

Miedź Legnica – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Miedź przed sezonem sprowadziła wielu piłkarzy, którzy powinni w wydatny sposób wpłynąć na poprawę gry drużyny. Trener przed spotkaniem z Wartą ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Takiego komfortu nie ma Dawid Szulczek, który nie będzie mógł skorzystać w najbliższej kolejce z kontuzjowanych Bartosza Kieliby, Mateusza Kupczaka, Milana Corryna i prawdopodobnie także Adama Zrelaka.

Miedź Legnica – Warta Poznań, historia

W trakcie okresu przygotowawczego Miedź i Warta rozegrały sparing. Górą wówczas był zespół z Poznania, który wygrał 1:0 po bramce Szymona Sarbinowskiego. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat oba zespoły rywalizowały ze sobą jeszcze trzykrotnie. W 2020 roku padł bezbramkowy remis, a rok wcześniej Warta wygrała w 11. kolejce Fortuna 1 Ligi 2:1. W 207 roku natomiast to Miedź okazała się lepsza i zwyciężyła 2:1.

Miedź Legnica – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse w tym meczu dają beniaminkowi Ekstraklasy. W 2022 roku Miedź Legnica przegrała na własnym stadionie tylko jeden oficjalny mecz – ze Stomilem Olsztyn. Dlatego też kursy na ich zwycięstwo są niższe i wynoszą ok. 2.55. Typ na wygraną Warty wynosi mniej więcej 3.15. Remis bukmacherzy wyceniają w przedziale 3.15 – 3.40. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z oferty bonusowej bukmachera Fuksiarz. Proponuje on dla nowych graczy bonus powitalny do 500 zł. Żeby go otrzymać, wystarczy że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Miedź Legnica – Warta Poznań, przewidywane składy

Miedź: Lenarcik – Gammelby, Mijuskovic, Aurtenetxe, Matynia – Matuszek, Śliwa, Chuca, Dominguez, Zapolnik – Henriquez

Warta: Lis – Stavropoulos, Ivanov, Szymonowicz – Grzesik, Kopoczyński, Żurawski, Matuszewski – Jakóbowski, Sarbinowski, Szczepański

Miedź Legnica – Warta Poznań, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie TVP Sport, CANAL+Sport i CANAL+ Sport 3. Początek 30 lipca w sobotę o godzinie 20:00. Spotkanie do obejrzenia dostępne będzie również w usłudze CANAL+online. Koszt miesięcznego pakietu wszystkich kanałów to 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Dzięki temu zaoszczędzicie aż 72 zł (płacąc tylko 192 zł zamiast 270 zł).

