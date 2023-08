Manchester United - Wolverhampton: typy i kursy na mecz Premier League. W poniedziałek na Old Trafford rozegrane zostanie ostatnie spotkanie 1. kolejki Premier League.

IMAGO/Nick Potts Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United Wolverhampton

Manchester United – Wolverhampton, typy i przewidywania

Manchester United przystępuję do nowego sezonu z dużymi nadziejami. Czerwone Diabły liczą, że włączą się do walki o mistrzostwo Anglii. Aby o tym myśleć, muszą regularnie zwyciężać w takich meczach, jaki czeka ich w poniedziałek. Drużyna Erika ten Haga przystąpi do niego w roli faworyta i nie spodziewamy się innego rozstrzygnięcia niż ich zwycięstwo. Stawiamy na gospodarzy, tym bardziej, że w Superbet taki zakład można postawić po kursie 300.00. Nasz typ: wygrana Man Utd

Manchester United – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły w okresie przygotowawczym do nowego sezonu spisywały się ze zmiennym skutkiem. Drużyna Erika ten Haga rozegrała aż osiem sparingowych spotkań, z których wygrała cztery, doznała trzech porażek i zaliczyła jeden remis. W pokonanym polu zostawiała między innymi Arsenal i Olympique Lyon, a musiała uznać wyższość takich ekip jak Real Madryt czy Borussia Dortmund.

Wolverhampton rozegrał w tym czasie pięć spotkań i nie doznał ani jednej porażki. Wilki w tym czasie ograły takie ekipy jak Vitoria Guimaraes, FC Porto czy Stade Rennes. Teraz jednak czeka ich konfrontacja ze znacznie bardziej wymagającym rywalem.

Manchester United – Wolverhampton, historia

W poprzednim sezonie oba ligowe spotkania tych drużyn zakończyły się wygranymi Manchesteru United. Pierwsze spotkanie na Molineux Stadium zakończyło się wygraną 1:0 Czerwonych Diabłów po trafieniu Marcusa Rashforda. Na Old Trafford gospodarze wygrali 2:0 po golach Anthony’ego Martiala i Alejandro Garnacho.

Manchester United – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu jest Manchester United. Rozważając typ na zwycięstwo Czerwonych Diabłów nie należy spodziewać się wysokich kursów. Przy tej okazji warto zwrócić jednak uwagę na promocję Superbet, dzięki której na wygraną jednej z drużyn można postawić po kursie 300.00. Z oferty można skorzystać wpisując podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL. Szczegóły na ten temat znajdziesz wyżej.

Manchester United – Wolverhampton, kto wygra?

Manchester United – Wolverhampton, przewidywane składy

Szkoleniowiec Manchesteru United Erik ten Hag nie będzie miał w poniedziałkowy wieczór do swojej dyspozycji kilku piłkarzy. Ze względów zdrowotnych na murawie nie zobaczymy Deana Hendersona, Anthony’ego Martiala, Tyrella Malacii, Amada Diallo i nowego nabytku klubu Rasmusa Hojlunda.

Tymczasem Wolverhampton prawdopodobnie wystąpi w najsilniejszym zestawieniu. Jedyny znak zapytania widnieje przy nazwisku Matheusa Cunhy.

Manchester United (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-3-3 Manchester United (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Erik ten Hag Gary O’Neill Rezerwowi 2 Victor Lindelof

5 Harry Maguire

14 Christian Eriksen

25 Jadon Sancho

28 Facundo Pellistri

29 Aaron Wan-Bissaka

34 Donny van de Beek

38 Matej Kovar Matt Doherty 2

Rayan Ait Nouri 3

Boubacar Traoré 6

Daniel Podence 10

Jonny 19

Pablo Sarabia 21

Toti Gomes 24

Daniel Bentley 25

Manchester United - Wolverhampton, transmisja meczu

Mecz Man Utd - Wolverhampton rozegrany zostanie w poniedziałek (14 sierpnia) o godzinie 21:00. Z meczu transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport oraz na platformie streamingowej Viaplay.

Rywalizację na Old Trafford będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports można uzyskać w bardzo atrakcyjnej ofercie, pozwalającej zaoszczędzić 240 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

