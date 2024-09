Manchester United – Twente Enschede: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2024)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Twente: przewidywania i typy bukmacherskie

Manchester United rozpoczyna swoją przygodę w Lidze Europy od meczu z holenderskim Twente Enschede na Old Trafford. Czerwone Diabły mogą czerpać optymizm z dotychczasowych potyczek z drużynami Eredivisie na własnym terenie, przegrywając zaledwie jedno z dziewięciu wcześniejszych meczów. Teraz liczą na kolejne udane spotkanie, które pozwoli im zainaugurować europejską przygodę w wielkim stylu.

Nadchodzący mecz Man Utd z FC Twente to pierwszy z ośmiu spotkań w fazie grupowej nowo rozszerzonej Ligi Europy, która teraz liczy 36 zespołów. Giganci z Premier League z pewnością będą dążyli do powtórzenia sukcesu z sezonu 2016/17, kiedy to triumfowali w tych rozgrywkach. Spodziewam się emocjonującej i wyrównanej rywalizacji na Old Trafford, gdzie obie drużyny powinny znaleźć drogę do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Manchester United – Twente: ostatnie wyniki

Manchester United zapewnił sobie awans do Ligi Europy, triumfując w finale Pucharu Anglii nad lokalnym rywalem, Manchesterem City. Początek nowego sezonu pod wodzą Erika ten Haga okazał się jednak daleki od perfekcji. Czerwone Diabły odnotowały trzy zwycięstwa, trzy porażki i jeden remis w siedmiu rozegranych meczach, co z pewnością jest dalekie od oczekiwań. Man Utd w miniony weekend bezbramkowo zremisował z Crystal Palace na Selhurst Park.

Twente Enschede to trzeci zespół Eredivisie z poprzedniego sezonu. Holenderska drużyna przyjeżdża na Old Trafford w świetnej formie. Pod wodzą Josepha Oostinga zdobyła 11 punktów w sześciu meczach obecnej kampanii. Ostatnie pewne zwycięstwa nad Heerenveen (2:0) i Almere City (5:0) podkreślają ich ofensywny potencjał. Obecnie Twente zajmuje czwarte miejsce w Eredivisie. Warto podkreślić, że holenderski klub ostatni raz rywalizował w Lidze Europy w sezonie 2012/13.

Manchester United – Twente: historia

Mecz między Manchesterem United a Twente Enschede będzie pierwszym bezpośrednim starciem w historii. Oczekiwania wobec angielskiego giganta są ogromne, a zawodnicy nie mogą sobie pozwolić na żadne potknięcie na początku europejskiej rywalizacji.

Manchester United – Twente: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jasno wskazują, że zdecydowanym faworytem środowego meczu jest Manchester United. Jeśli myślisz, że zwyciężą gospodarze, to taki kursy oscyluje na poziomie około 1.30. Natomiast remis został wyceniony po kursie mniej więcej 6.00. Kurs na wygraną wynosi około 9.20. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Manchester United – Twente: przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag Twente Joseph Oosting Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Twente Joseph Oosting Rezerwowi 1 Altay Bayindir 3 Noussair Mazraoui 4 Matthijs de Ligt 6 Lisandro Martínez 11 Joshua Zirkzee 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 17 Alejandro Garnacho 18 Casemiro 22 Tom Heaton 37 Kobbie Mainoo 3 Gustaf Lagerbielke 4 Mathias Kjölö 5 Bas Kuipers 9 Ricky van Wolfswinkel 16 Issam El Maach 17 Alec Van Hoorenbeeck 18 Michel Vlap 21 Sam Karssies 24 Juliën Mesbahi 30 Sayfallah Ltaief 39 Mats Rots 41 Gijs Besselink

Manchester United – Twente: sonda

Manchester United – Twente: transmisja meczu

Mecz Manchesteru United z Twente Enschede odbędzie się w środę (25 września) w ramach 1. kolejki Ligi Europy. Pierwszy gwizdek na Old Trafford rozbrzmi o godzinie 21:00. Sędzią tego mecz będzie Włoch Simone Sozza. Spotkanie w telewizji będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 3. Dodatkowo mecz będzie dostępny w intrenecie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

