Manchester United – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2024)

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 16:44 .

Man Utd – Fulham, typy i przewidywania

Manchester United w 2024 roku osiąga bardzo dobre wyniki, których brakowało w pierwszej części sezonu. Choć Czerwonym Diabłom sprzyja szczęście, nie da się pominąć, że wreszcie gra na miarę oczekiwań i możliwości. W sobotę spróbują przedłużyć serię zwycięstw, gdyż podejmą na Old Trafford bardzo przeciętne Fulham. Problematyczna dla ekipy Erika ten Haga może być sytuacja kadrowa – do listy kontuzjowanych dołączyli Rasmus Hojlund oraz Luke Shaw. Pomimo tego, Manchester United ma wystarczająco argumentów, aby rozprawić się z tak mizernym przeciwnikiem. Mój typ – wygrana Manchesteru United.

Betclic 1.60 Manchester United wygra Zagraj!

Man Utd – Fulham, ostatnie wyniki

Manchester United notuje serię pięciu kolejnych zwycięstw, a po raz ostatni przegrał jeszcze w 2023 roku. Czerwone Diabły w minionej kolejce Premier League ograły Luton Town 2-1, a wcześniej poradziły sobie również z Aston Villą (2-1) i West Hamem (3-0). W ligowej tabeli zajmują szóste miejsce, tracąc do pierwszej czwórki pięć punktów.

Fulham niedawno zdołało przerwać serię bez zwycięstwa, pokonując u siebie Bournemouth 3-1. Tydzień po tym meczu nastąpiła kolejna porażka, tym razem przeciwko Aston Villi (1-2). Londyńczycy nie mogą jeszcze być pewni utrzymania, choć nad strefą spadkową mają dziewięć punktów przewagi.

Man Utd – Fulham, historia

Po raz ostatni obie drużyny zagrały ze sobą w ramach 11. kolejki tego sezonu Premier League. Manchester United wygrał wówczas na Craven Cottage 1-0 po bramce w doliczonym czasie gry. Fulham czeka na zwycięstwo w rywalizacji z Czerwonymi Diabłami od 2009 roku.

Man Utd – Fulham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że Manchester United jest wyraźnym faworytem tego starcia. Kurs na wygraną Czerwonych Diabłów wynosi najczęściej 1.60. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Fulham jest to nawet 5.25. Kurs na remis waha się między 4.40 a 4.50. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Man Utd – Fulham, przewidywane składy

Manchester United: Onana, Amrabat, Varane, Maguire, Dalot, Mainoo, Casemiro, Garnacho, Fernandes, Antony, Rashford

Fulham: Leno, Castagne, Diop, Ream, Robinson, Cairney, Lukić, Willian, Pereira, De Cordova, Muniz

Man Utd – Fulham, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Man Utd 0% Remis 0% Wygrana Fulham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Man Utd

Remis

Wygrana Fulham

Man Utd – Fulham, transmisja meczu

Sobotni mecz 26. kolejki Premier League między Manchesterem United a Fulham rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.