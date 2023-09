Manchester United – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (26.09.2023)

Manchester United – Crystal Palace: typy i kursy na mecz EFL Cup. W 1/16 Pucharu Ligi Angielskiej dojdzie do pojedynku Czerwonych Diabłów z Orłami. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższy wtorek, 26 września o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag i Rasmus Hojlund

Manchester United Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2023 13:51 .

Manchester United – Crystal Palace, typy i przewidywania

Manchester United w obecnej kampanii nie prezentuje się najlepiej. Klub z Old Trafford w środku tygodnia zagra z Crystal Palace w ramach meczu 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Erik ten Hag tego wieczoru może poeksperymentować ze składem, gdyż priorytetem Czerwonych Diabłów są rozgrywki Premier League. Na ławce rezerwowych Manchesteru United na pewno jednak nie zabraknie gwiazd, które mogą pojawić się na boisku i dać awans zespołowi Red Devils do kolejnej rundy.

Czerwone Diabły mają dobre statystyki w bezpośredniej rywalizacji z Orłami. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Manchester United – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Czerwone Diabły nadal walczą z plagą kontuzji – Erik ten Hag najprawdopodobniej nie skorzysta z Tyrella Malacii, Amada Diallo, Kobbiego Mainoo, Harry’ego Maguire’a, Aarona Wan-Bissaki, Toma Heatona, Luke’a Shawa i Masona Mounta. Poza kadrą meczową będą również Jadon Sancho oraz Antony. W ekipie Orłów najpewniej zabraknie Nathana Fergusona, Michaela Olise’a, Jeffersona Lermy, James Tomkinsa, a także Omotayo Adaramoli.

Man United – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz kostki Początek stycznia 2024 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mason Mount Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Harry Maguire Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Aaron Wan-Bissaka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz kostki Początek stycznia 2024 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mason Mount Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Harry Maguire Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Aaron Wan-Bissaka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023

Crystal Palace - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nathan Ferguson Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Michael Olise Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec października 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec października 2023 Matheus França Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Jefferson Lerma Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni James Tomkins Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Omotayo Adaramola Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek października 2023 Uraz kostki Początek października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nathan Ferguson Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Michael Olise Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec października 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec października 2023 Matheus França Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Jefferson Lerma Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni James Tomkins Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Omotayo Adaramola Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek października 2023 Uraz kostki Początek października 2023

Manchester United – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Podopieczni Erika ten Haga po trzech porażkach z rzędu we wszystkich rozgrywkach (1:3 z Arsenalem, 1:3 z Brighton & Hove Albion i 3:4 z Bayernem Monachium) wreszcie zanotowali zwycięstwo - skromnie pokonali Burnley 1:0 w ostatniej kolejce Premier League. Zespół Roya Hodgsona w trzech poprzednich meczach bezbramkowo zremisował z Fulham, przegrał 1:3 z Aston Villą oraz wygrał 3:2 z Wolverhampton Wanderers.

Manchester United – Crystal Palace, historia

Manchester United z reguły dobrze radzi sobie w rywalizacji z Crystal Palace. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami, to odnotujemy trzy zwycięstwa Czerwonych Diabłów, jedną wygraną Orłów i jeden remis.

Manchester United – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Crystal Palace to mniej więcej 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Crystal Palace, przewidywane składy

Man United: Bayindir - Dalot, Lindelof, Evans, Reguilon - McTominay, Amrabat, Eriksen - Pellistri, Martial, Garnacho

Crystal Palace: Henderson - Clyne, Richards, Holding, Mitchell - Riedewald, Hughes - Rak-Sakyi, Eze, Schlupp - Mateta

Manchester United – Crystal Palace, kto wygra?

Manchester United – Crystal Palace, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższy wtorek, 26 września o godzinie 21:00.

