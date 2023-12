Manchester United – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2023)

Manchester United - Chelsea: typy, kursy i zapowiedź na hit 15. kolejki Premier League. Aktualnie obie drużyny znajdują się poza strefą europejskich pucharów i nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Według najnowszych notowań minimalnym faworytem są The Blues.

Manchester United – Chelsea, typy bukmacherskie

W środku tygodnia kibiców Premier League czeka prawdziwy hit. Na Old Trafford dojdzie do spotkania Manchesteru United z Chelsea. Obie drużyny na tym etapie sezonu nie mogą być z siebie zadowolone, ponieważ znajdują się poza strefą europejskich pucharów.

Czerwone Diabły i The Blues nie mogą ustabilizować swojej formy. Jedni i drudzy notują bardzo przeciętne wyniki w ostatnim czasie. Dlatego wskazanie zwycięzcy może być niezwykle trudnym zadaniem. Mimo tego można znaleźć kilka argumentów, które przemawiają za przyjezdnymi. Przede wszystkim zdecydowanie lepiej funkcjonuje atak Chelsea, który w starciu z pogubioną ekipą Erika ten Haga może rozwinąć skrzydła. Mój typ: Chelsea powyżej 1,5 gola.

Manchester United – Chelsea, ostatnie wyniki

Manchester United w pięciu poprzednich meczach zanotował dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis. Czerwone Diabły uległy w spotkaniach z Newcastle (0:1) i FC Kopenhagą (3:4). Natomiast wygrać drużynie Erika ten Haga udało się z Luton (1:0) i Evertonem (3:0).

Chelsea na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczyła nieco lepsze rezultaty, wygrywając trzykrotnie oraz notując oprócz tego remis i porażkę. W ostatniej kolejce The Blues po zaciętej rywalizacji pokonali Brighton 3:2.

Man Utd- ostatnie 5 meczów Chelsea – ostatnie 5 meczów

Manchester United – Chelsea, historia

Jeszcze kilka lat temu starcia Manchesteru United z Chelsea rozgrzewały całą Anglią. Natomiast teraz obie drużyny borykają się z kryzysem, co wiąże się ze znacznie mniejszym zainteresowaniem. Co ciekawe, w sześciu poprzednich meczach bezpośrednich tych ekip padło aż pięć remisów. Tę serię przerwało ostatnie zwycięstwo Manchesteru United. Czerwone Diabły w maju w ramach 32. kolejki Premier League rozbiły The Blues 4:1.

Manchester United – Chelsea, spotkania bezpośrednie (H2H)

Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie zdecydowali się na określenie zdecydowanego faworyta. Minimalnie niższy kurs zaproponowano na wygraną Chelsea; oscyluje on w granicach 2.57. Natomiast na wygraną Manchesteru United współczynnik osiąga wartość około 2.88. Najwyżej wyceniono remis; tutaj szacunek wynosi mniej więcej 3.65. Przy okazji warto wspomnieć, że podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL, można zgarnąć najlepszy bonus powitalny – aż do 1560+250 zł

Manchester United – Chelsea, typ kibiców

Manchester United – Chelsea, przewidywane składy

Erik ten Hag w najbliższym czasie nie będzie mógł liczyć na kilku ważnych piłkarzy. Z problemami zdrowotnymi mierzą się Casemiro, Christian Eriksen, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez i Mason Mount.

Z kolei Mauricio Pochettino z pewnością nie postawi na kontuzjowanych Trevora Chalobaha, Bena Chillwella, Carney’a Chukwuemekę, Wesley’a Fofanę i Christophera Nkunku. Oprócz tego za czerwoną kartkę zawieszony jest Connor Gallagher.

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 4 Sofyan Amrabat 11 Rasmus Højlund 15 Sergio Reguilón 19 Raphael Varane 21 Antony Matheus dos Santos 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 2 Axel Disasi 3 Marc Cucurella 11 Noni Madueke 19 Armando Broja 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington 47 Lucas Bergström 52 Alex Matos Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 4 Sofyan Amrabat 11 Rasmus Højlund 15 Sergio Reguilón 19 Raphael Varane 21 Antony Matheus dos Santos 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 2 Axel Disasi 3 Marc Cucurella 11 Noni Madueke 19 Armando Broja 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington 47 Lucas Bergström 52 Alex Matos

Manchester United – Chelsea, transmisja meczu

Mecz Manchester United – Chelsea rozpocznie się w środę (6 grudnia) o godzinie 21:15. Co ciekawe, to spotkanie nie będzie transmitowane na żadnym kanale telewizyjnym. Pojedynek będzie można śledzić tylko przez Internet za pośrednictwem paltformy Viaplay.

