Mecz Manchester City – Wolverhampton Wanderers w 21. kolejce Premier League odbędzie się w niedzielę 22 stycznia. Początek spotkania o godzinie 15:00. Przedstawiamy najlepsze kursy bukmacherskie, typy i przewidywane składy na to spotkanie. Zapraszamy na naszą zapowiedź.

Manchester City – Wolverhampton: typy i przewidywania

Nasz typ na mecz Manchester City – Wolverhampton to pierwsza drużyna wygra obie połowy. Wiadomo, że przy tego typu spotkaniach kursy bukmacherskie na wygraną gospodarzy są bardzo niskie. To samo na liczbę bramek +1,5, czy w tym wypadku nawet +2,5. Nie ma co się temu dziwić, ponieważ The Citizens zdobywają dużo goli, grają bardzo ofensywny futbol i w każdym spotkaniu nastawieni są na zwycięstwo. Wolves nie tworzą z kolei monolitu w obronie.

Manchester City po wygranej z Tottenhamem (4:2), ciągle pozostaje w wyścigu o tytuł. Piłkarze Pepa Guardioli przegrywali do przerwy 0:2, ale pokazali niezwykłą siłę w ataku i w drugiej połowie roznieśli Koguty. W niedzielę przeciwnik będzie z niższej półki i dużą niespodzianką byłaby sytuacja, w której goście potrafiliby wygrać przynajmniej jedną z połów w tym meczu.

Wprawdzie MC w ostatnich pięciu meczach Premier League tylko raz wygrał obie połowy, ale patrząc na potencjał obu zespołów i sytuację gospodarzy po meczu z Tottenhamem, można się spodziewać huraganowych ataków od pierwszej do ostatniej minuty na bramkę przyjezdnych. Kurs na takie zdarzenie w STS jest znacznie wyższy niż na czystą jedynkę, liczbę bramek +2,5, czy nawet na zakłady łączone w takiej konfiguracji, dlatego wolimy zaryzykować w tym przypadku.

Manchester City – Wolverhampton: sytuacja kadrowa

Pep Guardiola ma duży komfort jeśli chodzi o ustalanie składu na najbliższe spotkanie. Praktycznie wszyscy są zdrowi, niektórych czołowych zawodników oszczędził w czwartkowy wieczór, dlatego możemy się spodziewać kilku roszad.

Wolverhampton będzie musiał sobie radzić bez kilku kontuzjowanych piłkarzy, zwłaszcza napastników. Ponownie nie zobaczymy Pedro Neto, Chiquinho, Sasę Kalajdzica czy Boubacara Traore. Promyczkiem nadziei jest powrót Diego Costy, który ostatnio pojawił się na boisku w końcówce meczu Pucharu Anglii z Liverpoolem. Być może Hiszpan zagra więcej w niedzielę.

Manchester City – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Manchester City przegrał derby z United w ostatni weekend, a w czwartek wydawało się, że poniesie kolejną porażkę, gdyż do przerwy przegrywał 0:2 z Tottenhamem. W pięciu ostatnich meczach mistrzowie Anglii zgubili pięć punktów, co jak na nich jest sporą stratą.

Wolverhampton dobrze punktuje w meczach z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie (pokonał West Ham i Everton), ale ma problem z przeciwnikami z topu (porażki do zera z Arsenalem i Manchesterem United).

Manchester City – Wolverhampton: historia

Pięć poprzednich bezpośrednich starć to pięć wygranych Manchesteru City. The Citizens tylko raz w tych meczach strzelili mniej niż trzy gole. Wolverhampton jest jednym z “ulubionych” rywali Guardioli.

W 2019 roku Wilki sprawiły sensację, wygrywając na Etihad Stadium 2:0. To ich jedyne zwycięstwo na tym obiekcie w XXI wieku.

Manchester City – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Tak jak pisaliśmy wcześniej, kursy bukmacherskie na wygraną gospodarzy są bardzo niskie, nie przekraczają nawet 1.30. Wysokie kursy są na remis i wygraną gości. Najlepsze z nich prezentujemy w poniższej tabelce.

Manchester City – Wolverhampton: przewidywane składy

Manchester City – Wolverhampton: transmisja

Mecz Manchester City – Wolverhampton będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay, a także w telewizji CANAL+ Sport.