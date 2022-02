Manchester City – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Nathan Ake i Heung-Min Son

Niewątpliwie hitem 26. kolejki Premier League jest rywalizacja: Man City – Tottenham. Obie ekipy dzieli dość sporo. Obywatele zamierzają obronić tytuł, natomiast Koguty dalej szukają stylu. Sprawdź nasze typy i przewidywania czy kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Manchester City – Tottenham, typy i przewidywania

Man City czasem sprawia niespodzianki. Niemniej obecna forma piłkarzy Guardiolii jest bardzo wysoka. Obywatele są faworytem do zwycięstwa z racji na prezentowaną jakość. Gospodarze mają ten komfort, że mają spory margines błędu. W innej sytuacji jest Tottenham, który nie zgarnął punków od trzech kolejek.

Czy drużyna Antonio Conte wreszcie się przełamie? Zdaniem naszej redakcji – nie. Stawiamy na wygraną Man City.

Manchester City – Tottenham, ostatnie wyniki

Man City dalej wygląda nieźle pod każdym względem. Dzięki serii zwycięstw udało się uciec w tabeli Premier League i już niewiele brakuje, aby Obywatele obronili tytuł z poprzedniego sezonu. Do tego zespół Guardioli jest już pewny awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Kilka dni temu Sporting przekonał się o silę niebieskiego walca (5:0) i wkrótce mogą doświadczyć tego podopieczni Conte.

Szkoleniowiec Spurs nie do końca jest zadowolony z ruchów klubu podczas zimowego okienka. Widać to z resztą po wynikach. Tottenham przegrał trzy poprzednie potyczki w lidze, przez co spadł na ósmą lokatę w tabeli. Tydzień temu Koguty nie dały rady Wilkom na własnym terenie (0:2), więc o dobre humory w szatni raczej będzie trudno.

Manchester City – Tottenham, historia

Jesienią nieoczekiwanie to Tottenham pokonał Man City (1:0). Od tamtej pory sporo się jednak zmieniło. Trzeba przyznać, że Obywatele nie za dobrze wspominają ostatnie rywalizacje z Kogutami, ponieważ na pięć ostatnich meczów wygrali tylko dwa.

Manchester City – Tottenham, kursy bukmacherskie

Manchester City – Tottenham, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.