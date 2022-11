Manchester City – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Phil Foden

Manchester City – Sevilla: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Środowe spotkanie na Etihad Stadium nie ma większej stawki, bowiem obie drużyny zakończą rywalizację w fazie grupowej na miejscach, które zajmują obecnie.

Manchester City – Sevilla, typy i przewidywania

W środowym meczu obie drużyny zagrają o “pietruszką”, bowiem ich pozycja w ligowej tabeli nie ulegnie już zmianie. Nie zmienia to jednak tego, że zdecydowanym faworytem do wygranej są gospodarze. Kursy na zwycięstwo Manchesteru City nie są zbyt atrakcyjne, dlatego zdecydowaliśmy się pójść w innym kierunku. Stawiamy na to, że w tym gole zdobywać będzie tylko jedna drużyna. Nasz typ: brak BTTS

Manchester City – Sevilla, sytuacja kadrowa

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola potwierdził, że w środowym spotkaniu nie wystąpi Erling Haaland, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Oprócz Norwega do dyspozycji sztabu szkoleniowego Obywateli nie będą również Kyle Walker i Kalvin Phillips, a pod znakiem zapytania stoi występ Cole’a Palmera.

Bez kilku zawodników będzie musiała poradzić sobie także Sevilla. Na murawie nie zobaczymy Jesusa Corony, Tanguy Nianzou i Youssefa En-Nesyriego. Niepewny jest z kolei występ byłego piłkarza Manchesteru City Fernando.

Manchester City – Sevilla, ostatnie wyniki

Niepokonany w Lidze Mistrzów Manchester City już wcześniej zapewnił sobie awans do fazy pucharowej i pierwsze miejsce w tabeli grupy G. Wiosną w rozgrywkach tych zabraknie Sevilli, która rywalizację w fazie grupowej zakończy na trzeciej lokacie i w ramach pocieszenia będzie miała możliwość gry w Lidze Europy.

Przed tygodniem Manchester City bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Borussią Dortmund, a w ostatni weekend odniósł skromne zwycięstwo 1:0 w wyjazdowym meczu Premier League z Leicester City.

Sevilla trzecie miejsce w grupie G zagwarantowała sobie pewną wygraną 3:0 FC Kopenhaga w ostatniej kolejce. Dla hiszpańskiego zespołu była to dopiero pierwsza wygrana w tej edycji Ligi Mistrzów. Dobrej formy nie potwierdziła jednak na krajowych boiskach, przegrywając 0:1 u siebie w ligowym meczu z Rayo Vallecano.

Manchester City – Sevilla, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów w obecnej edycji Ligi Mistrzów był jednostronnym widowiskiem. Manchester City nie dał żadnych szans swoim rywalom, pewnie wygrywając w Sewilli 4:0. Na listę strzelców wpisywali się Erling Haaland (dwukrotnie), Phil Foden i Ruben Dias. Była to również trzecia z rzędu wygrana Manchesteru City z Sevillą w Lidze Mistrzów. Wcześniejsze dwie miały miejsce w takcie sezonu 2015/16.

Manchester City – Sevilla, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów każdy inny wynik niż wygrana Manchesteru City będzie ogromną niespodzianką. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.26, podczas gdy na zwycięstwo Sevilli można postawić po kursie powyżej 11.0. Jeżeli liczysz w tym meczu na sensację swój zakład możesz zabezpieczyć w BETFAN cashbackiem do 600 zł. Aby go otrzymać należy podczas rejestracji podać kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Sevilla, przewidywane składy

Manchester City: Ortega – Cancelo, Dias, Ake, Gomez – Bernardo, Rodri, Gundogan – Foden, Alvarez, Grealish

Sevilla: Dmitrovic – Navas, Gudelj, Marcao, Acuna – Rakitic, Jordan – Januzaj, Isco, Gomez – Mir

Manchester City – Sevilla, transmisja meczu

Mecz Manchester City – Sevilla rozegrany zostanie w środę (2 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 4, a pojedynek skomentują Marcin Feddek i Jerzy Engel.

