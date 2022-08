Manchester City – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Phil Foden

Zajmujący drugie miejsce w tabeli Premier League Manchester City, w piątej kolejce spróbuje ograć Nottingham i znaleźć się na samym szczycie zestawienia.

Manchester City – Nottingham, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, ze górą w starciu Manchester City – Nottingham, będzie aktualny mistrz Anglii. Sporną kwestią pozostaje jedynie rozmiar zwycięstwa oraz to, czy przeciwnik zdobędzie bramkę. Obstawiając triumf beniaminka Premier League można zarobić bardzo dużo pieniędzy. Naszym w dobrych nastrojach po meczu będzie jedynie Manchester City. Nottingham nie musi jednak wbrew pozorom przegrać wysoko. 11 z 15 ostatnich ich meczów zakończyło się poniżej 3,5 golami w spotkaniu. Sądzimy, że ten scenariusz powtórzy się w środę.

Manchester City – Nottingham, sytuacja kadrowa

Pep Guardiola przy ustalaniu składu musi pominąć minimum jednego zawodnika. Z powodu problemów zdrowotnych mistrzowi Anglii nie pomoże Aymeric Laporte. Natomiast Steven Cooper nie może liczyć na dwóch podopiecznych. Z kontuzją zmagają się Moussa Niakhate i Omar Richards.

Manchester City – Nottingham, ostatnie wyniki

Maszyna Pepa Guardioli podbój Premier League w sezonie 2022/2023 zaczęła od łatwego zwycięstwa z West Hamem (2:0) i Bournemouth (4:0). Schody pojawiły się później, ponieważ Manchester City został zatrzymany przez Newcastle w spektakularnym meczu (3:3). Obywatele w minionej serii gier musieli zaś mocno napracować się, aby pokonać Crystal Palace (4:2).

Jeszcze trudniej w miniony weekend miało Nottingham, które podejmowało przed własną publicznością Tottenham. Londyńczycy w podróż powrotną udali się z kompletem punktów po zwycięstwie 2:0. Steven Cooper powodów do narzekania nie miał zaś w dwóch poprzednich kolejkach, ponieważ jego podopieczni wywalczyli cztery na sześć możliwych do zdobycia punktów. To efekt remisu 1:1 z Evertonem i pokonania 1:0 West Hamu.

Manchester City – Nottingham, historia

Z racji na to, że Nottingham nie oglądaliśmy w Premier League przez ponad 20 lat, ostatni oficjalny mecz bezpośredni miał miejsce w 2009 roku. Wówczas Manchester City przegrał w 1/32 finału Pucharu Anglii I odpadł z rozgrywek.

Manchester City – Nottingham, kursy bukmacherów

Manchester City – Nottingham, przewidywane składy

Manchester City: Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Mahrez

Nottingham: Henderson; Worrall, Cook, McKenna; Williams, Yates, Freuler, Toffolo; Johnson, Awoniyi, Gibbs-White

Manchester City – Nottingham, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 31 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 41-letni Paul Tierney. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:30. Transmisję na żywo będzie można śledzić w Viaplay.

