Manchester City – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2023)

Manchester City – Newcastle, typy i przewidywania

W pierwszych meczach nowego sezonu Manchester City strzela mniej goli, aniżeli przed rokiem. Odnotować należy jednak, że mierzył się z trudniejszymi rywalami. Arsenal, czy Sevilla to najwyższa europejska półka. W 2. kolejce czeka ich bój z Newcastle. Sroki wzmocnione Sandro Tonalim, czy Harveyem Barnesem chciałyby dołożyć w kampanii 2023/24 trofeum do gabloty. Czy to będzie ten sezon? Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Manchester City – Newcastle, ostatnie wyniki

Ledwie trzy dni temu The Citizens mierzyli się w Superpucharze Europy z Sevillą. Wygrać udało im się dopiero po konkursie rzutów karnych, bo w regulaminowym czasie padł remis 1:1. Wcześniej Obywatele pokonali gładko na wyjeździe Burnley 3:0.

Newcastle rozpoczęło zmagania ligowe od wygranej nad Aston Villą aż 5:1. Srokom wychodziło w tym spotkaniu niemal wszystko. Dobrym prognostykiem był już wygrane sparingi z Villarrealem i Fiorentiną.

Manchester City – Newcastle, sytuacja kadrowa

Do kadry Manchesteru City powraca Ruben Dias, a oprócz tego zdrowy jest już John Stones. Wciąż zabraknąć może walczącego z urazem Bernardo Silvy, a także Kevina de Bruyne, który przez wiele miesięcy będzie poza grą.

Eddie Howe na pewno w meczu z Obywatelami nie będzie mógł wystawić do gry kontuzjowanych Emila Kraftha, Javiera Manquillo i Joe Willocka.

Manchester City – Newcastle, historia

Newcastle na zwycięstwo nad Manchesterem City czeka od 2019 roku. W ostatnich spotkaniach to Obywatele regularnie wygrywali ze Srokami. Patrząc po pięciu poprzednich starciach, cztery to wygrane podopiecznych Pepa Guardioli. Raz padł wysoki remis – 3:3.

Manchester City – Newcastle, kursy bukmacherskie

Naturalnie faworytem sobotniego meczu jest Manchester City. Kursy na zwycięstwo Obywateli go około 1.73. Typ na wygraną Newcastle to już 4.75. Zanim obstawicie ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez Superbet. Bukmacher zapewnia aż 3755 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Manchester City – Newcastle, kto wygra

Manchester City – Newcastle, przewidywane składy

Manchester City (Przewidywany skład) 3-2-4-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Manchester City (Przewidywany skład) 3-2-4-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Pep Guardiola Eddie Howe Rezerwowi 4 Kalvin Phillips

10 Jack Grealish

14 Aymeric Laporte

18 Stefan Ortega

21 Sergio Gomez

24 Josko Gvardiol

80 Cole Palmer

87 James McAtee Martin Dubravka 1

Jamaal Lascelles 6

Callum Wilson 9

Matthew Targett 13

Harvey Barnes 15

Valentino Livramento 21

Jacob Murphy 23

Elliot Anderson 32

Manchester City – Newcastle, transmisja

Spotkanie Manchesteru City z Newcastle obejrzycie wyjątkowo nie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Transmisja dostępna będzie także na CANAL+Sport 2. Początek rywalizacji już w sobotę o godzinie 21:00.

