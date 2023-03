PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester City – Burnley, typy i przewidywania

Nie ma wątpliwości, że murowanym faworytem do awansu do półfinału jest Manchester City. Kursy na wygraną i awans Obywateli nie są jednak zbyt atrakcyjne, dlatego też idziemy w nieco innym kierunku. Lider Championship w sobotę będzie chciał napsuć krwi rywalom na Etihad Stadium, a jego świetna forma na zapleczu Premier League daje powody do tego, aby spodziewać się w sobotę ciekawego meczu. Gospodarze na pewno zagrają w mocno przebudowanym składzie, co z pewnością jest pewnego rodzaju szansą dla Burnley. My w tym meczu stawiamy na to, że obie drużyny zdobędą po przynajmniej jednej bramce. Nasz typ: BTTS.

Manchester City – Burnley, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Manchesteru City Josep Guardiola jest w komfortowej sytuacji, bowiem do swojej dyspozycji ma wszystkich zawodników. W sobotę możemy spodziewać się sporych rotacji w wyjściowym składzie zespołu w porównaniu do wtorkowego meczu z RB Lipsk. Szansę gry od pierwszej minuty mogą otrzymać między innymi Stefan Ortega, Rico Lewis, Sergio Gomez, Kalvin Phillips czy Julian Alvarez.

Burnley do konfrontacji na Etihad Stadium przystąpi bez kilku zawodników. Ze względów zdrowotnych na murawie nie zobaczymy Taylora Harwooda-Bellisa, Josha Brownhilla, Darko Churlinova, Manuela Bensona i Jaya Rodrigueza.

Manchester City – Burnley, ostatnie wyniki

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Manchester City jest niepokonany od dziewięciu meczów, a pięć ostatnich zakończył wygranymi. Przed tygodniem Obywatele skromnie 1:0 pokonali na wyjeździe Crystal Palace, natomiast w minionym tygodniu zaliczyli fantastyczny występ w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym rozgromili 7:0 RB Lipsk. Prawdziwy koncert w tym meczu dał Erling Haaland, który pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Burnley od dłuższego czasu również spisuje się bardzo dobrze i pewnie zmierza do powrotu do Premier League. Ostatniej porażki doznał w meczu Carabao Cup z Manchesterem United (0:2) w grudniu ubiegłego roku. Od tamtej pory rozegrał 18 spotkań. W ciągu ostatniego tygodnia Burnley odniosło dwa pewne zwycięstwa w lidze, pokonując 3:0 Wigan i 3:1 Hull.

Manchester City – Burnley, historia

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w poprzednim sezonie, kiedy Burnley grało jeszcze na boiskach Premier League. Oba mecze zakończyły się wygranymi Manchesteru City.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Manchester City wygrał z Burnley 10 ostatnich meczów.

Manchester City – Burnley, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City jest murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.20. Spodziewając się w tym meczu niespodzianki warto zwrócić uwagę na ofertę powitalną jaką oferuje Fortuna. Podając podczas rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL można odebrać między innymi trzy zakłady bez ryzyka o łącznej wartości 600 zł.

Manchester City – Burnley, kto awansuje?

Manchester City – Burnley, przewidywane składy

Man City: Ortega – Lewis, Stones, Laporte, Ake – De Bruyne, Phillips, Bernardo – Mahrez, Alvarez, Foden

Burnley: Peacock-Farrell – Roberts, Ekdal, Beyer, Maatsen – Cork, Cullen; Zaroury, Gudmundsson, Tella – Barnes

Manchester City – Burnley, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 1/4 finału Pucharu Anglii rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2, a mecz skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

