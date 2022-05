Manchester City – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City – Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. Ekipa Josepa Guardioli stanie w niedzielę przed szansą zapewnienia sobie ósmego w historii tytułu mistrza Anglii. Obywatele potrzebują do tego wygranej w konfrontacji z The Villans.

Manchester City – Aston Villa, typy i przewidywania

Manchester City do niedzielnego spotkania przystąpi z jednym celem, który będzie zgarnięcie pełnej puli i zdobycie drugiego z rzędu mistrzostwa Anglii. Gospodarze wszystkie argumenty mają po swojej stronie i nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa, jeżeli zagrają na swoim normalnym poziomie. My w tym meczu spodziewamy się pokazu siły ze strony drużyny Josepa Guardioli. Nie tylko stawiamy na wygraną gospodarzy, ale dorzucamy do tego również zakład na przynajmniej trzy gole w meczu. Nasz typ: wygrana Man City i powyżej 2,5 bramki

Manchester City – Aston Villa, ostatnie wyniki

Manchester City przed ostatnim spotkaniem sezonu sprawę mistrzowskiego tytułu ma we własnych rękach. Drużyna Josepa Guardioli ma obecnie jeden punkt przewagi nad drugim w tabeli Liverpoolem, co sprawia, że wygrywając przeciwko Aston Villi nie będzie musiała sprawdzać wyniku meczu z udziałem The Reds.

Obywatele tytuł mogli praktycznie zapewnić sobie już przed tygodniem, ale wówczas niespodziewanie zremisowali 2:2 z West Hamem United. Była to dla nich pierwsza strata punktów od pięciu kolejek, w których zapisali na swoje konto 15 oczek. Teraz po swojej stronie będą mieli jednak atut własnego boiska i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości to nie powinni mieć żadnych problemów ze zgarnięciem pełnej puli.

Plany Manchesterowi City będzie starała się pokrzyżować Aston Villa, która obecnie zajmuje 14. miejsce w tabeli. Drużyna z Birmingham nawet w przypadku porażki nie utraci tego miejsca, ale cały czas ma o co grać, bowiem traci tylko trzy punkty do dziesiątego w tabeli Brighton. A każda pozycja wyżej wiąże się również z większymi wpływami finansowymi.

Przed niedzielnym meczem na Etihad Stadium Aston Villa nie ma jednak zbyt wielu argumentów. W ostatnich trzech spotkaniach zapisała na swoje konto tylko dwa punkty i trudno spodziewać się, aby była w stanie przeciwstawić się wyżej notowanemu rywalowi.

Manchester City – Aston Villa, historia

Historia ostatnich spotkań pomiędzy tymi drużynami jest druzgocąca dla ekipy z Birmingham. Manchester City wygrał sześć ostatnich ligowych konfrontacji z Aston Villą, a jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki liczba zwycięstw z rzędu wynosi aż osiem. The Villans ostatni raz punkty Obywatelom zdołali urwać w listopadzie 2015 roku (0:0 u siebie), a ostatnią wygraną zaliczyli we wrześniu 2013 roku (3:2 u siebie).

W pierwszym pojedynku tych zespołów w tym sezonie Manchester City wygrał na Villa Park 2:1. Drużyna Josepa Guardioli już po pierwszej połowie prowadziła 2:1 po trafieniach portugalskiego duetu Ruben Dias – Bernardo Silva. Tuż po przerwie kontaktowego gola dla gospodarzy zdobył Ollie Watkins, ale jak się okazało był to ostatni gol w tym meczu.

Manchester City – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości przed niedzielny meczem i w roli murowanego faworyta stawiają Obywateli. Kursy na zwycięstwo Manchesteru City nie przekraczają 1.20. Na ten mecz warto skorzystać z darmowego zakładu o wartości 34 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Aston Villa, przewidywane składy

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola w niedzielnym meczu nie będzie miał do swojej dyspozycji kontuzjowanego Rubena Diasa. Dobrą wiadomością dla hiszpańskiego szkoleniowca jest powrót do treningów dwóch innych obrońców Johna Stones’a i Kyle’a Walkera. Pierwszy z nich, jeżeli będzie gotowy do gry w 100 procentach, powinien wybiec na murawę od pierwszej minuty i stworzyć parę środkowych obrońców z Aymericiem Laporte.

W składzie gości zabraknie natomiast trzech zawodników. Problemy zdrowotne eliminują z gry Leona Bailey’a, Kortneya Hause’a i Ezriego Konsy. Pewny gry od pierwszej minuty może być reprezentant Polski Matty Cash.

Manchester City: Ederson – Cancelo, Stones, Laporte, Zinczenko – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Sterling, Gabriel Jesus, Foden

Aston Villa: Martinez – Cash, Chambers, Mings, Digne – McGinn, Douglas Luiz, Ramsey – Coutinho – Watkins, Ings

Manchester City – Aston Villa, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się punktualnie o godzinie 17:00, podobnie jak inne mecze 38. kolejki Premier League, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Canal+ Premium. Mecz skomentują Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

