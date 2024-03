fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2024 03:24 .

Manchester City – Arsenal: typy i przewidywania

Spotkanie Manchesteru City z Arsenalem to jedno z najważniejszych spotkań w kontekście mistrzostwa Anglii. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w 30. kolejce Premier League.

Bukmacherzy spodziewają się zwycięstwa gospodarzy i raczej nie jest to wielkim zaskoczeniem, patrząc na potencjał kadrowy obu ekip. Bez względu na to, że będzie to arcyważny mecz pod względem mistrzostwa, spodziewam się wygranej Obywateli.

Superbet 1.90 Man City wygra Zagraj!

Kurs 150.00 na gola Man City

Bukmacher Superbet przygotował specjalną promocję, która pozwala zgarnąć 300 zł za gola Man City. Żeby skorzystać z oferty, załóż konto w Superbet z kodem GOAL i zaakceptuj zgody marketingowe, dokonaj pierwszej wpłaty do depozytu w wysokości 50 zł i postaw pierwszy kupon AKO lub SOLO za minimum 2 zł, obejmujący wytypowanie gola Obywateli. Jeśli kupon okaże się wygrany, otrzymasz nagrodę z wygranego kuponu oraz freebetu 300 zł.

Manchester City – Arsenal: ostatnie wyniki

W poprzednich pięciu meczach drużyna Pepa Guardioli zanotowała cztery zwycięstwa i jeden remis. Z kolei Kanonierzy mogą się pochwalić dorobkiem czterech wygranych i porażki.

Manchester City – Arsenal: historia

W pięciu ostatnich meczach bezpośrednich trzy razy wygrywał Manchester City, zaś Arsenal wygrał tylko raz. Oprócz tego w jednym spotkaniu w regulaminowym czasie gry padł remis.

Manchester City – Arsenal: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Man City. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.90. W przypadku ewentualnej wygranej Arsenalu jest to nawet 3.90. Kursy na remis wahają się między 3.60 a 3.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Wystarczy podczas rejestracji wpisać kod GOAL.

Manchester City – Arsenal: przewidywane składy

Manchester City – Arsenal: transmisja

Niedzielny mecz 30. kolejki Premier League pomiędzy Man City a Arsenalem rozpocznie się 31 marca o godzinie 17:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w Viaplay.

