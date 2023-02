PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Crystal Palace: typy i kursy na mecz Premier League. W 22. kolejce angielskiej ekstraklasy Manchester United na własnym obiekcie podejmie Crystal Palace. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi oraz sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Old Trafford w najbliższą sobotę 4 lutego o godzinie 16:00.

Old Trafford Premier League Manchester United Crystal Palace 1.41 5.00 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 16:00 .

Manchester United – Crystal Palace, typy i przewidywania

Przed nami 22. seria gier Premier League, w której Manchester United zmierzy się z Crystal Palace. Faworytem tego spotkania rzecz jasna są podopieczni Erika ten Haga, którzy cały czas są w ścisłej czołówce ligowej tabeli. „Czerwone Diabły” nie zawodzą swoich kibiców w starciach rozgrywanych na Old Trafford. Podobnie będzie w sobotni wieczór?

Manchester United wygrał w 10 z ostatnich 10 meczów u siebie. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Manchester United – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Oba zespoły muszą mierzyć się z licznymi kontuzjami. W zespole Erika ten Haga zabraknie Christiana Eriksena, Scotta McTominaya, Donny’ego van de Beeka i prawdopodobnie Diogo Dalota.

Szkoleniowiec gości Patrick Vieira nie będzie mógł liczyć z kolei na takich piłkarzy jak Joachim Andersen, Nathan Ferguson, James McArthur oraz Wilfried Zaha.

Manchester United – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Manchester United ostatnio awansował do finału Pucharu Ligi Angielskiej – w dwumeczu z łatwością rozprawił się z Nottingham Forest (5:0). Jeśli chodzi o Premier League, to po wspaniałej serii zwycięstw nastał mały kryzys, bowiem „Czerwone Diabły” w dwóch poprzednich kolejkach przegrały z Arsenalem (2:3) i zremisowały właśnie z Crystal Palace (1:1).

Crystal Palace w tym samym czasie zanotowało dwa remisy na boiskach angielskiej ekstraklasy – oprócz wspomnianego starcia w pierwszej rundzie z Manchesterem United (1:1), „Orły” podzieliły się punktami także z Newcastle United (0:0).

Sytuacja w ligowej tabeli przed tą kolejką jest następująca – „Red Devils” zajmują czwarte miejsce, a „The Eagles” są na dwunastej lokacie.

Manchester United – Crystal Palace, historia

W bezpośrednich pojedynkach lepiej wypada Manchester United. Z pięciu ostatnich meczów między tymi zespołami, drużyna z Old Trafford wygrała dwa, Crystal Palace triumfowało raz i dwukrotnie padł remis. W 7. kolejce aktualnego sezonu Premier League obie ekipy podzieliły się punktami. Pojedynek zakończył się remisem 1:1, a bramki zdobyli wówczas Bruno Fernandes i Michael Olise.

Manchester United – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, Manchester United jest zdecydowanym faworytem meczu na Old Trafford. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 1.40, remis jest wyceniany na około 4.80, a kurs na zwycięstwo gości to mniej więcej 8.00. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Crystal Palace, przewidywane składy

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Eze, Doucoure, Schlupp; Olise, Edouard, Ayew

Manchester United – Crystal Palace, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Man United 100% remisem 0% zwycięstwem Crystal Palace 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Man United

remisem

zwycięstwem Crystal Palace

Manchester United – Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Old Trafford w sobotę 4 lutego o godzinie 16:00.

