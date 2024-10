Manchester United – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. Czy Czerwone Diabły wyjdą z kryzysu? Przed nimi trudne zadanie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 19 października o godzinie 16:00.

Manchester United – Brentford, typy i przewidywania

Zmagania reprezentacyjne dobiegły już końca, a zatem wracamy na ligowe boiska. Manchester United podejmie na własnym stadionie Brentford w meczu 8. kolejki Premier League. Wszystko wskazuje na to, że Erik ten Hag będzie grał w tym spotkaniu o posadę. Jeśli zespół Czerwonych Diabłów przegra, to należy się spodziewać zakończenia współpracy z holenderskim szkoleniowcem. To starcie ma więc podwójny smaczek. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 19 października o godzinie 16:00.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grał Manchester United, tylko jedna albo żadna z drużyn nie strzeliła gola. Czy tym razem będzie podobnie? Według mnie to prawdopodobny scenariusz. Mój typ: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Manchester United – Brentford, sytuacja kadrowa

Obie drużyny mogą mówić o trudnej sytuacji kadrowej. W ekipie gospodarzy zabraknie takich zawodników jak m.in. Leny Yoro, Tyrell Malacia, Harry Maguire, Kobbie Mainoo oraz Mason Mount. Jeśli chodzi o zespół gości, to na boisku nie należy się spodziewać Rico Henry’ego, Igora Thiago, Aarona Hickeya, Gustovo Nunesa czy Josha Dasilvy.

Kontuzje Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Koniec listopada 2024 Leny Yoro Uraz nogi Początek grudnia 2024 Luke Shaw Kontuzja łydki Niepewny Mason Mount Uraz głowy Niepewny Harry Maguire Uraz kostki Nieznany Alejandro Garnacho Kontuzja kolana Niepewny Kobbie Mainoo Uraz mięśnia Koniec listopada 2024 Amad Diallo Choroba Niepewny Manuel Ugarte Uraz mięśnia Początek listopada 2024

Kontuzje Brentford Zawodnik Powrót Rico Henry Kontuzja kolana Kilka tygodni Joshua Da Silva Operacja kolana Koniec listopada 2024 Igor Thiago Uraz łąkotki Początek grudnia 2024 Aaron Hickey Uraz ścięgna udowego Kilka dni Mathias Jensen Kontuzja łydki Kilka dni Gustavo Nunes Uraz nogi Koniec października 2024 Yoane Wissa Uraz kostki Niepewny

Manchester United – Brentford, ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Erika ten Haga jest kompletnie bez formy i nie zanotowała zwycięstwa w poprzednich pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. W ostatnim czasie Manchester United bezbramkowo zremisował u siebie z Aston Villą w 7. kolejce Premier League oraz podzielił się punktami na wyjeździe z FC Porto (3:3) w 2. serii gier Ligi Europy.

W tym czasie podopieczni Thomasa Franka rywalizowali tylko na ligowym podwórku i wyglądali dużo lepiej. Brentford wygrał na własnym stadionie z Wolverhampton Wanderers (5:3), a także zremisował z West Hamem United (1:1).

Manchester United – Brentford, historia

Manchester United wypada lepiej od Brentfordu w bezpośredniej rywalizacji. Analizując poprzednich pięć spotkań między tymi zespołami, odnotujemy trzy wygrane Czerwonych Diabłów, jedno zwycięstwo Pszczół oraz jeden remis.

Manchester United – Brentford, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze, którzy liczą na powrót do formy. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo Brentfordu to mniej więcej 4.30. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.20. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Manchester United – Brentford, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag Brentford Thomas Frank Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 9 Rasmus Højlund 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 35 Jonny Evans 65 Toby Collyer 84 Ethan Wheatley 12 Hakon Valdimarsson 14 Fabio Carvalho 16 Ben Mee 18 Yegor Yarmolyuk 21 Jayden Meghoma 26 Yunus Emre Konak 28 Ryan Trevitt 30 Mads Roerslev Rasmussen 36 Ji-soo Kim

Manchester United – Brentford, kto wygra?

Manchester United – Brentford, transmisja meczu

Spotkanie między Manchesterem United a Brentfordem w ramach 8. kolejki Premier League będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Transmisję z tego meczu znajdziesz bowiem na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz platformie streamingowej Viaplay. Zawody skomentują Marcin Pawłowski i Michał Borkowski. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 19 października o godzinie 16:00.

