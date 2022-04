Man City – Watford: typy, kursy, zapowiedź (23.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Koniec sezonu coraz bliżej. W sobotę dojdzie do meczu Man City – Watford. Oba zespoły zagrają w ramach 34. kolejki Premier League. Obywatele dzielnie bronią fotelu lidera, z kolei Szerszenie powoli godzą się ze spadkiem do Championship. Sprawdź naszą zapowiedź.

Man City – Watford, typy i przewidywania

Patrząc na imponującą formę Man City, trudno doszukiwać się niespodzianki w rywalizacji z Watford. Obywatele nie planują oddawać mistrzostwa, dlatego Szerszenie muszą nieźle się postarać, żeby napsuć krwi rywalom.

Gospodarze nie tracą goli w prosty sposób i zapewne zawalczą o zwycięstwo. Stąd też stawiamy na wygraną Man City bez straty gola. Nasz typ: Man City wygra do zera.

Man City – Watford, sytuacja kadrowa

Pep Guardiola dale nie może skorzystać z Kyle’a Walkera. Tymczasem Watford zjawi się na Etihad bez Cucho, Sierralty czy Ekonga.

Man City – Watford, ostatnie wyniki

Man City nie dostał się do finału Pucharu Anglii, jednak to był tylko dodatek do sezonu. The Citizens polują na finał Ligi Mistrzów i obronę tytułu najlepszej drużyny Premier League. Wyścig po mistrzostwo dostarcza wiele emocji, więc każdy punkt może być na wagę złota. Widać to było w ostatniej potyczce z Brighton (3:0), kiedy strzelecka niemoc została przełamana po przerwie.

Z kolei Watford rozczarował dyspozycją w tegorocznej kampanii. Szerszenie miewały tylko dobre momenty, coś jak pamiętne zwycięstwo nad Man Utd (4:1). Na pięć ostatnich kolejek zespół uzbierał zaledwie trzy oczka, a to zdecydowanie za mało, by myśleć o utrzymaniu. Do sobotniej rywalizacji goście przystąpią po porażce z Brentford (1:2).

Man City – Watford, historia

Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść Man City. W ostatnich latach Watford dostawał ostre lanie od The Citizens. Zimą gospodarze pokonali Szerszenie (3:1). Natomiast w zeszłym sezonie aktualni mistrzowie Anglii rozbili rywali (8:0) i (4:0).

Man City – Watford, kursy bukmacherskie

Man City – Watford, przewidywane składy

Man City: Ederson – Zinchenko, Laporte, Dias, Cancelo – De Bruyne, Fernandinho, Gundogan – Grealish, Sterling, Jesus

Watford: Foster – Femenia, Kabasele, Samir, Kamara – Louza, Kucka, Sissoko – Sarr, Pedro, Dennis

Man City – Watford, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

