Mallorca – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (02.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Mallorca – FC Barcelona to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach 19. kolejki La Liga. Ekipa z Camp Nou przystąpi do potyczki po fali zakażeń koronawirusem. Mimo wszystko Katalończycy są faworytem tej potyczki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.



Mallorca La Liga

02.01.2022



21:00

Visit Mallorca Estadi

FC Barcelona

Mallorca – FC Barcelona, typy na mecz i przewidywania

Mallorca ostatnio nie spisała się najlepiej w defensywie w rywalizacji z Granada, przegrywając 1:4. Tymczasem na fali wznoszącej wydaje się Barcelona, która mimo wszystko traci 18 punktów do odwiecznego rywala Realu Madryt. Nasza redakcja typuje w tym boju wiktorię Katalończyków. Nasz typ: wygrana FC Barcelony.

Mallorca – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do spotkania poważnie osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać: Takefusa Kubo, Aleksander Sedlar, Jaume Costa, Inigi Ruiz Galarreta, Antonio Raillo, czy Salva Sevilla. Tymczasem z zespole z Camp Nou nie będą mogli wystąpić: Martin Braithwaite, Memphis Depay, Ansu Fati, Pedri oraz Sergi roberto.

Mallorca – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Mallorca w pięciu ostatnich meczach przegrała tylko raz, gdy panaceum na tę drużynę znalazła Granada (1:4). Wcześniej ekipa Luisa Garcii pokonała z kolei Llanerę (6:0) w Copa del Rey.

FC Barcelona natomiast przed świętami Bożego Narodzenia zremisowała z Sevillą (1:1). Wcześniej Katalończycy okazali się lepsi od Elche (3:2). Barca na wyjeździe w dwóch ostatnich spotkaniach zaliczyła dwa kolejne remisy.

Mallorca – FC Barcelona, historia

W każdym z siedmiu ostatnich meczów między obiema ekipami górą była Barca. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w czerwcu minionego roku. Katalończycy wygrali wówczas 4:0.

Mallorca – FC Barcelona, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Xaviego w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,17. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Mallorca – FC Barcelona, przewidywane składy

Mallorca: Reina – Maffeo, Valjent, Gaya, Olivan, Sanchez, Mohammed, Llabres, Kang-in, Rodriguez, Prats

FC Barcelona: Ter Stegen – Araujo, E Garcia, Pique, Mingueza, F de Jong, Puig, Nico, Akhomach, de Jong, Jutgla.

Mallorca – FC Barcelona, transmisja meczu

Mecz Mallorca – FC Barcelona będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Canal+ Sport 2. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 21:00.