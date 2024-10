Mainz – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Vincnet Komapny

Mainz – Bayern Monachium: przewidywania

W środku tygodnia rozgrywany jest Puchar Niemiec. Jednym ze starć, które w środowy wieczór będzie miało miejsce jest potyczka FSV Mainz z zespołem Bayernu Monachium. Faworyt tego starcia jest oczywiście z góry znany i chyba nikt nie ma wątpliwości, że musiałby zdarzyć się cud, aby gospodarze awansowali do kolejnej fazy rozgrywek, niemniej Bayern Monachium w ostatnim czasie nie jest w wybitnej formie, więc jeśli ukuć ich to jest na to najlepszy moment. Czy to się uda? Śmiem wątpić. Niemniej mój typ na to spotkanie: Powyżej 3.5 gola w meczu.

Mainz – Bayern Monachium: ostatnie wyniki

Zespoły te, choć mogłoby się wydawać inaczej, w ostatnim czasie punktują bardzo podobnie. W pięciu ostatnich meczach Bayern Monachium zdobył w sumie siedem punków. Ekipa Die Roten pokonała VfB Stuttgart w hicie kolejki aż 4:0 oraz w ostatni weekend Bochum 4:0. Remis to z kolei rywalizacja z Eintrachtem Frankfurt.

Jeśli chodzi zaś FSV Mainz, to oni w analogicznym okresie zainkasowali dokładnie taką samą liczbę punktów. Pokonali bowiem FC Augsburg oraz St. Pauli. Remisem zaś zakończył się ich ostatni ligowym sprawdzian z Borussią Moenchengladbach. Niemniej w ligowej tabeli są oni zdecydowanie niżej od zespołu Bayernu Monachium i różnicę klas powinno być widać także w tym spotkaniu.

Mainz – Bayern Monachium: historia

Zespoły te dość często rywalizują ze sobą na poziomie Bundesligi. W tym sezonie jednak jeszcze nie miały okazji się ze sobą spotkać. Niemniej w poprzedniej kampanii – jak można się domyśleć – dwukrotnie lepsi okazywali się gracze Bayernu Monachium. W sumie Die Roten zdobyli aż 11 goli. Ostatni raz w Pucharze Niemiec ekipy te spotkały się lutym 2023 roku, gdy padł wynik 4:0 dla monachijczyków.

Mainz – Bayern Monachium: kto awansuje?

Mainz – Bayern Monachium: kursy bukmacherskie

Mainz – Bayern Monachium: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. Początek transmisji w środę 30 października 2024 roku o godzinie 20:45.

