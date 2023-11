Macedonia Północna – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (20.11.2023)

Macedonia Północna - Anglia: typy i kursy na mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy. "Dumni Synowie Albionu" w najbliższym spotkaniu stawią czoła drużynie prowadzonej przez Blagoja Milewskiego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w poniedziałe (20 listopada) o godzinie 20:45.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Harry Kane

Macedonia Północna Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 listopada 2023 09:47 .

Macedonia Północna – Anglia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Anglii już w poniedziałek zmierzy się z Macedonią Północną w ramach eliminacji do przyszłorocznego EURO. Piłkarze Garetha Soutghate mają już zapewniony udział w turnieju, natomiast ich rywale po ostatniej porażce wypisali się z walki o bezpośredni awans. Różnica klas między tymi zespołami powinna być widoczna gołym okiem, dlatego ja spodziewam się jednostronnego widowiska. Mimo to uważam, że obaj bramkarze wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Macedonia Północna – Anglia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Macedonii Północnej liczyła na sprawienie sensacji, jednak nie udało im się bezpośrednio awans na EURO. Pięć ostatnich spotkaniach drużyny pod wodzą Blagoja Milewskiego kończyły się dwoma zwycięstwami (2:0 z Maltą oraz 3:1 z Armenią w meczu towarzyskim), jednym remisem (1:1 z Włochami na własnym obiekcie), a także dwoma porażkami (0:2 z Ukrainą i 2:5 z Włochami na wyjeździe).

Natomiast Anglicy przeszli przez eliminacje jak burza, notując zaledwie jeden remis (1:1 z Ukrainą). Reszta ostatnich spotkań z ich udziałem kończyła się zwycięstwami (3:1 ze Szkocją w meczu towarzyskim, 1:0 z Australią w meczu towarzyskim, 3:1 z Włochami, a także 2:0 z Maltą).

Macedonia Północna – Anglia, historia

Obie reprezentacje miały okazje ze sobą zagrać we wrześniu. Wówczas po zwycięstwo sięgnęła Anglia (7:0). Poprzednie dwa spotkania Macedonii Północnej z Anglią miały miejsce w eliminacjach do EURO 2008.

Macedonia Północna – Anglia

Macedonia Północna – Anglia, kto wygra?

Macedonia Północna – Anglia, przewidywane składy

Macedonia Północna Blagoja Milevski 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-1-3 Przewidywany skład Anglia Gareth Southgate Macedonia Północna Blagoja Milevski 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-1-3 Przewidywany skład Anglia Gareth Southgate Rezerwowi ▼ 2 Ahmed Iljazovski 3 Stefan Askovski 11 Darko Churlinov 12 Igor Aleksovski 13 Dimitar Mitrovski 16 David Babunski 18 Isnik Alimi 19 Milan Ristovski 20 Erdon Daci 21 Jani Atanasov 22 Damjan Shishkovsi 23 Todor Todoroski 13 Sam Johnstone 14 Ezri Konsa 15 Jack Grealish 16 Rico Lewis 17 Bukayo Saka 18 Declan Rice 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Cole Palmer 22 Aaron Ramsdale 23 Kalvin Phillips Macedonia Północna Blagoja Milevski 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-1-3 Przewidywany skład Anglia Gareth Southgate Macedonia Północna Blagoja Milevski 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-1-3 Przewidywany skład Anglia Gareth Southgate Rezerwowi ▼ 2 Ahmed Iljazovski 3 Stefan Askovski 11 Darko Churlinov 12 Igor Aleksovski 13 Dimitar Mitrovski 16 David Babunski 18 Isnik Alimi 19 Milan Ristovski 20 Erdon Daci 21 Jani Atanasov 22 Damjan Shishkovsi 23 Todor Todoroski 13 Sam Johnstone 14 Ezri Konsa 15 Jack Grealish 16 Rico Lewis 17 Bukayo Saka 18 Declan Rice 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Cole Palmer 22 Aaron Ramsdale 23 Kalvin Phillips

Macedonia Północna – Anglia, transmisja meczu

Spotkanie Macedonia Północna – Anglia będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji już w poniedziałek (20 listopada) o godzinie 20:45.

