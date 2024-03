IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

Maccabi – Fiorentina, typy i przewidywania

Nie ulega wątpliwości, że faworytem tego spotkania jest Fiorentina. Jednak Maccabi Hajfa szczególnie w pierwszym meczu przed własną publicznością może pokusić się o korzystny rezultat. Z resztą jest to jedyna szansa, by wierzyć w awans w rewanżu. Włosi są groźni w spotkaniach rozgrywanych we Florencji, natomiast trzy ostatnie starcia wyjazdowe to remisy z Torino i Empoli oraz przegrana z Bologną. Mój typ: remis – TAK.

Maccabi – Fiorentina, ostatnie wyniki

Maccabi notuje znakomitą serię wygrywając trzy ostatnie mecze i nie tracąc w tym czasie ani jednego gola, a strzelając osiem. Izraelczycy są niepokonani od 31 stycznia i starcia z Hapoelem Beer Sheva. Bilans spotkań od tego czasu to sześć zwycięstw i dwa remisy. Fiorentina prezentuje znakomitą formę przed własną publicznością pokonując w ostatnim czasie między innymi Lazio i Frosinone. Jednak w meczach wyjazdowych pozostaje bez zwycięstwa od starcia z Monzą rozegranego 22 grudnia.

Maccabi – Fiorentina, historia

Obie drużyny nigdy wcześniej nie rywalizowały ze sobą w bezpośrednim starcie. Czwartkowy mecz w Lidze Konferencji będzie pierwszym starciem Maccabi Hajfa z Fiorentiną.

Maccabi – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Maccabi – Fiorentina, kto wygra

Maccabi – Fiorentina, przewidywane składy

Maccabi: Kaiuf; Feingold, Seck, Goldberg; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Refaelov; Pierrot.

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Maccabi – Fiorentina, transmisja meczu

Mecz Maccabi Hajfa z Fiorentiną nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Pojedynek można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego spotkania należy wykupić miesięczną subskrypcję. Aplikacja jest dostępna między innymi w formie mobilnej lub na Smart TV. Początek widowiska o godzinie 21:00.

