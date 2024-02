fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Luton – Man City, typy i przewidywania

Manchester City pragnie w kolejnym sezonie zdobyć potrójną koronę. Obywatele dobrze radzą sobie w rozgrywkach Premier League, a na dodatek są o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. We wtorek czeka ich natomiast rywalizacja w ramach rozgrywek Pucharu Anglii. Zagrają na wyjeździe z Luton Town, które nie ma większych szans na triumf w starciu z mistrzem Anglii. Beniaminek Premier League w ostatnim czasie mierzył się z dwoma krajowymi potęgami, wyraźnie od nich odstając. Podobnego przebiegu można spodziewać się w meczu z Manchesterem City. Mój typ – Manchester City wygra więcej niż jedną bramką.

Luton – Man City, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Premier League Luton Town poległo w rywalizacji z Liverpoolem aż 1-4. Tydzień wcześniej przegrało także z Manchesterem United (1-2). Awans do 1/8 finału Pucharu Anglii beniaminek wywalczył natomiast po zwycięstwie nad Evertonem, osiągniętym w samej końcówce doliczonego czasu gry (2-1).

Manchester City kontynuuje serię bez porażki, która trwa aż od początku grudnia 2023 roku. Obywatele mają za sobą dwa zwycięstwa w Premier League – przeciwko Bournemouth (1-0) oraz Brentford (1-0). Wcześniej podzielili się punktami z Chelsea (1-1).

Luton – Man City, historia

W grudniu 2023 roku Manchester City ograł Luton Town na wyjeździe 2-1. Spotkanie zaczęło się niespodziewanie od trafienia beniaminka, który prowadził do przerwy. W drugiej odsłonie zwycięstwo Obywatelom zapewnili Bernardo Silva oraz Jack Grealish. Był to pierwszy mecz między tymi ekipami od 1999 roku, kiedy to jeszcze Manchester City nie znajdował się na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Luton – Man City, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny rezultat, niż awans Manchesteru City. Kurs na wtorkowe zwycięstwo Obywateli wynosi najczęściej raptem 1.28. W przypadku ewentualnej wygranej Luton Town jest to nawet aż 10.50. Kurs na remis waha się między 5.75 a 6.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Luton – Man City, przewidywane składy

Luton Town: Kaminski, Mengi, Osho, Bell, Ogbene, Lokonga, Barkley, Doughty, Morris, Chong, Woodrow

Manchester City: Ortega, Walker, Dias, Akanji, Lewis, Nunes, Kovacić, Doku, Silva, Bobb, Alvarez

Luton – Man City, kto wygra?

Luton – Man City, transmisja

Wtorkowy mecz 1/8 finału Pucharu Anglii między Luton Town a Manchesterem City rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 1.

