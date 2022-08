Pressfocus Na zdjęciu: Jose Pirulo

ŁKS – Stal Mielec: typy i kursy na mecz pucharu Polski. Wyjątkowy rywal trafił ŁKS-owi już na etapie 1/32 finału pucharu Polski. Podopiecznym Kazimierza Moskala przyjdzie zmierzyć się ze Stalą Mielec, która na samym początku sezonu zaskakiwała rezultatami osiąganymi w Ekstraklasie.

Puchar Polski ŁKS Łódź Stal Mielec 3.00 3.30 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 21:23 .

ŁKS – Stal Mielec, typy i przewidywania

Ambicją ŁKS-u jest możliwie jak najszybszy powrót do Ekstraklasy, co nie udało się w ubiegłym sezonie. Na tle rywali w Fortuna 1 Lidze. drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie i po ośmiu kolejkach zajmuje trzecią pozycję, tracąc zaledwie punkt do liderujące Wisły Kraków. Piłkarzom z Łodzi często jednak przytrafiają się gorsze mecze, jak choćby ostatni ligowy z Chojniczanką. Trudno na tym etapie sezonu powiedzieć, czy stać ich będzie na awans. Na pewno dobrym ku temu sprawdzianem będzie pojedynek z ekstraklasową drużyną, jaką jest Stal Mielec.

Ze Stali wyraźnie uszło już powietrze i po dobrych meczach z Lechem Poznań, czy Radomiakiem przyszedł spadek formy. Potwierdzają to ostatnie porażki z Legią i Piastem Gliwice, w których to nie udało się biało-niebieskim strzelić nawet jednej bramki. Gra w dalszej mierze opiera się głównie na Macieju Domańskim i Saidzie Hamuliciu, którzy są w bardzo dobrej dyspozycji. W meczu pucharowym możemy jednak zobaczyć Stal w nieco rezerwowym składzie, dlatego ich występ nie jest pewny. Nasz typ: Awans Stali Mielec.

forBET 1.72 Awans Stali Mielec Odwiedź forBET

ŁKS – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Zdecydowanie lepszy start w ligowych rozgrywkach ŁKS zanotował w ubiegłym sezonie. W tym po ośmiu kolejkach ma na koncie już trzy porażki. W ostatnim spotkaniu piłkarze z Łodzi zaprezentowali się mizernie na tle Chojniczanki Chojnice, która jeszcze sezon temu grała w eWinner II Lidze. Dużo lepiej wyglądała ich gra w meczu z Ruchem Chorzów, który zakończył się zwycięstwem 2:0. Formy z tamtego spotkania poszukać powinni piłkarze ŁKS-u w najbliższym meczu pucharowym.

Stal w ostatnich meczach wyglądała fatalnie. Dotkliwa porażka 0:4 z Piastem Gliwice wyraźnie odcisnęła piętno na psychice zawodników, którzy słabo zaprezentowali się na własnym stadionie także w meczu z Legią. Fatalnie w tych meczach wyglądała ofensywa. Stal nie tylko nie strzeliła w nich ani jednej bramki – oddała zaledwie dwa celne strzały.

ŁKS – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Dużo lepszej gry w ofensywie oczekuje przed meczem ze Stalą od swoich podopiecznych Kazimierz Moskal. Trener ŁKS-u podkreślił to podczas konferencji prasowej. Szkoleniowiec Stali Mielec zdaje sobie natomiast sprawę, że będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanego Bartłomieja Ciepieli.

ŁKS – Stal Mielec, historia

Przed sezonem drużyny mierzyły się w spotkaniu towarzyskim. Zakończyło się ono remisem 1:1 po bramkach Wolskiego i Dąbrowskiego. Tym razem jednak o podziale punktów mowy nie ma, bo do kolejnej rundy awansować może tylko jeden zespół. Poza tym, trzy poprzednie mecze tych zespołów zakończyły zwycięstwami ŁKS-u. Warto odnotować, że dwa z nich były jedynie sparingami.

ŁKS – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego meczu. Nieco większe szanse na wygraną, a co za tym idzie awans daje się mimo wszystko gościom. Kurs na zwycięstwo Stali wynosi ok. 2.55, podczas gdy typ na gospodarzy to 3.05. Remis w tym wypadku wynosi między 3.15, a 3.45. Stawiając na ten mecz warto skorzystać z oferty bukmachera forBET. W ofercie ma on m.in. bonus o wartości aż 3280 zł. Dostęp do niego uzyskacie rejestrując się z naszym kodem promocyjnym forBET GOAL.

ŁKS – Stal Mielec, przewidywane składy

ŁKS: Bobek – Wszołek, Dąbrowski, Koprowski, Szeliga – Kort, Trąbka, Kowalczyk – Balongo, Javi Moreno, Biel

Stal: Kochalski – Wolski, Kasperkiewicz, Kruk, Matras, Getinger – Domański, Wlazło, Mak, Gerbowski – Hamulic, Żyra

ŁKS – Stal Mielec, transmisja

Spotkanie 1/32 finału pucharu Polski pomiędzy ŁKS-em i Stalą Mielec transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Extra. Początek meczu w środę 31 sierpnia o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.