PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS Łódź

Mecz ŁKS Łódź – Skra Częstochowa w ramach Fortuna 1 Ligi odbędzie się w sobotę 30 lipca na stadionie im. Władysława Króla w Łodzi. Początek spotkania o godzinie 15:00. Przedstawiamy typy i kursy bukmacherskie na ten mecz.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: typy i przewidywania

ŁKS Łódź liczy minuty bez gola na nowym stadionie. Kiedy jak nie teraz? Takie pytanie zdają się zadawać sobie kibice tego klubu. W sobotę Skra Częstochowa będzie chciała przedłużyć czarną serię gospodarzy, ale czy ma ku temu atuty? ŁKS jest faworytem, łodzianie w poprzednim sezonie pokonali Skrę 3:2. Przed spotkaniem na stadionie szykuje się wspaniała uroczystość z okazji 599. urodzin miasta Łodzi. Wszystko się składa na to, aby kibice gospodarzy zobaczyli pierwszą bramkę (a może i kolejne) autorstwa ich piłkarzy na tym pięknym obiekcie. Czy ŁKS stać jednak na zwycięstwo? Naszym zdaniem tak i dlatego podpowiadamy typ na czystą jedynkę w tym meczu. Bukmacher forBET na takie wydarzenie wystawia kurs w granicach 1.65.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: sytuacja kadrowa

W obu zespołach nie ma poważnych osłabień przed tym spotkaniem. Trenerzy mają komfort przy ustalaniu składów, a co za tym idzie, nie będą mogli tłumaczyć ewentualnego niepowodzenia brakami kadrowymi. Problemy kadrowe omijają szczęśliwie oba kluby, więc możemy spodziewać się najsilniejszych składów z obu stron.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: ostatnie wyniki

Skra nadspodziewanie dobrze rozpoczęła sezon, notując remis w Chorzowie z Ruchem i wygrywając z Chojniczanką Chojnice 2:0 w drugiej kolejce 1 Ligi. ŁKS zainaugurował sezon porażką na własnym stadionie z GKS Katowice 0:2, ale tydzień później pokonał na wyjeździe GKS Tychy 1:0.

W meczach sparingowych przed sezonem łodzianie nie błyszczeli. Wygrali tylko z Resovią, a kolejne trzy spotkania kończyli bez zwycięstwa (dwa remisy i porażka). Skra w okresie przygotowawczym odniosła dwa zwycięstwa, a kolejne dwa mecze przegrała.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: historia

Historia meczów bezpośrednich ŁKS – Skra nie jest zbyt bogata. W poprzednim sezonie obie drużyny także rywalizowały w 1 Lidze. Lepszy bilans w tych dwóch spotkaniach mają łodzianie. Przed własną publicznością pokonali Skrę 3:2, a w rewanżu zremisowali bezbramkowo.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: kursy bukmacherskie

Mecz ŁKS – Skra ma zdecydowanego faworyta. Kursy bukamcherskie na to spotkanie jednoznacznie wskazują na gospodarzy. Nic dziwnego, grają przed własną publicznością, są zmotywowani, żeby przerwać czarną serię bez gola na nowym stadionie, przed meczem będą celebrować urodziny miasta. Kurs na wygraną ŁKS oscyluje w granicach 1.65. Bukmacherzy na remis w tym meczu wystawiają kursy w okolicach 3.80, a na zwycięstwo Skry nawet 5.70.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: przewidywane składy

ŁKS: Arndt – Wszołek, Dąbrowski, Monsalve, Szeliga – Kowalczyk, Kort – Pirulo, Trąbka, Biel – Balongo.

Skra: Bursztyn – Mesjasz, Brusiło, Winiarczyk, Baranowicz – Babiarz, Hilbrycht, Niedbała, Sajdak, Szymański – Kozłowski.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa: transmisja

