ŁKS II Łódź – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2024)

ŁKS II – Podbeskidzie: typy bukmacherskie

Poniedziałkowe spotkanie ŁKS II Łódź – Podbeskidzie Bielsko-Biała może dostarczyć kibicom wielu emocji. Ostatnio w meczach Górali widzimy za każdym razem powyżej 2.5 goli. Gospodarze to również zespół, który wie, jak zdobywać bramki, o czym świadczą mecz m.in. Olimpią czy Kotwicą. Dlatego uważam, że w tym spotkaniu każda ze stron przynajmniej raz znajdzie drogę do bramki rywala. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

ŁKS II – Podbeskidzie: ostatnie wyniki

Gospodarze w poprzedniej kolejce Betclic 2. Ligi odnieśli zaskakujące zwycięstwo. ŁKS II Łódź wygrał z Olimpią Elbląg (3:1). Był to pierwszy wygrany mecz od siedmiu spotkań. Wcześniej łodzianie wywalczyli tylko dwa punkty z Hutnikiem Kraków (1:1) i KKS-em Kalisz (1:1). Z kolei przegrywali swoje starcia m.in. z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:2), Kotwicą Kołobrzeg (2:3) czy Polonią Bytom (0:3).

Podbeskidzie Bielsko-Biała w ostatnich dwóch meczach zdobyło komplet sześciu punktów. Górale wygrali na wyjeździe z Resovią Rzeszów (3:2) i u siebie z Zagłębiem II Lubin (2:1). Z kolei wcześniej musieli uznać wyższość Rekordu Bielsko-Biała (0:3) i Olimpii Grudziądz (1:2). Przegrali również w Pucharze Polski, gdzie odpadli po rzutach karnych z Zagłębiem Lubin.

ŁKS II – Podbeskidzie: historia

W przeszłości ŁKS II Łódź i Podbeskidzie Bielsko-Biała nie rywalizowały ze sobą.

ŁKS II – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmachera Betclic będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Kurs na triumf Górali wynosi 2.27, zaś na wygraną ŁKS-u 2.80. Zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.40.

ŁKS Łódź II Remis Podbeskidzie Bielsko-Biała 3.45 3.50 1.94 3.45 3.50 1.94 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2024 10:02 .

ŁKS II – Podbeskidzie: kto wygra?

ŁKS II – Podbeskidzie: transmisja meczu

Spotkanie ŁKS II Łódź – Podbeskidzie Bielsko-Biała odbędzie się w poniedziałek (28 października) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Dodatkowo mecz można oglądać w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na koncie dowolną ilość środków.

