Liverpool – West Ham: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds do środowego spotkania przystąpią podbudowani pokonaniem Manchesteru City w ostatni weekend. Na Anfield Road mają nadzieję, że wygrana ta będzie punktem zwrotnym dla zespołu w tym sezonie.

Liverpool – West Ham, typy i przewidywania

Liverpool przystąpi do środowego spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Przemawia za nim między innymi świetny bilans w meczach z West Hamem u siebie – tylko jedna porażka w 49 ostatnich ligowych potyczkach. The Reds zagrają również podbudowani prestiżową wygraną z Manchesterem City. Sądzimy, że Liverpool pójdzie za ciosem i zapisze na swoje konto komplet punktów. Nasz typ: wygrana Liverpoolu

Liverpool – West Ham, sytuacja kadrowa

Liverpool wygraną z Manchesterem City okupił kontuzją ważnego zawodnika. W końcówce meczu urazu łydki nabawił się Diogo Jota i jego występ w środowym meczu jest wykluczony. To kolejna zła wiadomość dla trenera Juergena Kloppa, który nie może aktualnie korzystać także z usług Luisa Diaza, Joela Matipa, Arthura, Naby’ego Keity i Alexa Oxlade-Chamberlaina.

W zespole West Hamu na pewno nie zobaczymy Maxwela Corneta i Nayefa Aguerda, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Kurta Zoumy, który ostatni mecz z Southampton opuścił z powodu przeziębienia. Z kontuzją zmagał się ostatnio Craig Dawson, ale w środę powinien być do dyspozycji szkoleniowca.

Liverpool – West Ham, ostatnie wyniki

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp przyznał niedawno, że jego drużyna nie będzie się w tym sezonie liczyć w walce o mistrzowski tytuł. To konsekwencja bardzo słabej postawy na początku rozgrywek. Nie zmienia tego również ostatnia wygrana 1:0 z Manchesterem City, dla którego była to dopiero pierwsza porażka w tym sezonie. W ekipie The Reds jest jednak nadzieja, że kryzys zespół ma już za sobą i teraz będzie piął się w ligowej tabeli.

W środowy wieczór Liverpool czeka niełatwy sprawdzian, bowiem na Anfield Road przyjedzie znajdując się w dobrej pozycji West Ham United. Młoty w trzech ostatnich ligowych meczach zapisały na swoje konto siedem punktów. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki zespół z Londynu wygrał sześć z ostatnich ośmiu meczów.

Liverpool – West Ham, historia

Anfield Road jest dla West Hamu terenem wręcz nie zdobycia. Liverpool przed własną publicznością przegrał tylko jeden z 49 ligowych spotkań z West Hamem. W tym czasie sam zapisał na swoje konto 36 zwycięstw.

W poprzednim sezonie Liverpool mecz z West Hamem u siebie rozstrzygnął wygrywając skromnie 1:0 po trafieniu Sadio Mane. Tym samym zrewanżował się Młotom za wcześniejszą porażkę 2:3 w Londynie.

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Liverpool jest według faworytów wyraźnym faworytem do zwycięstwa w środowym meczu. Kursy na wygraną The Reds nie przekraczają 1.50. Spodziewając się jednak innego rozstrzygnięcia, warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który można odebrać w STS.Aby go otrzymać należy podczas podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Liverpool – West Ham, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Firmino, Nunez

West Ham: Fabiański – Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell – Soucek, Rice – Bowen, Paqueta, Emerson – Antonio

Liverpool – West Ham, transmisja meczu

Spotkanie Liverpool – West Ham rozegrane zostanie 19 października (środa) o godzinie 20:30. Transmisja będzie będzie dostępna na na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale CANAL+ Sport.

Mecz obejrzymy również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Użytkownicy goal.pl mają możliwość skorzystania z promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 96 zł. Za półroczny dostęp do wszystkich kanałów CANAL+ w tej usłudze zapłacimy tylko 198 zł, zamiast 294 zł w standardowej ofercie. Aby skorzystać z tej oferty wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

