Liverpool – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jordan Henderson i Mohamed Salah

Sobotnie zmagania w ramach 25. kolejki Premier League zakończą się na Anfield. Wówczas Liverpool – West Ham zagrają o całą pulę. Faworytem tego spotkania pozostają The Reds, ale przecież futbol lubi niespodzianki. Sprawdź naszą zapowiedź.

Premier League Liverpool FC West Ham

Liverpool – West Ham, typy i przewidywania

Forma podopiecznych Kloppa jest imponująca. Liverpool od połowy stycznia notuje serię zwycięstw, więc przed Młotami niezwykle trudne zadnie. West Ham dalej utrzymuje tempa czołówce i też może pochwalić się niezłymi wynikami.

Na Anfield emocji na pewno nie zabraknie. Nasza redakcja uważa, że obie drużyny umieszczą piłkę w siatce, ale komplet punktów padnie łupem The Reds.

wygrana Liverpool i btts – TAK

Liverpool – West Ham, ostatnie wyniki

Od połowy stycznia Liverpool notuje same zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Całkiem nie dawno Klopp i spółka zdobyli pierwsze trofeum w sezonie, kiedy pokonali po rzutach karnych Chelsea. Później udało się jeszcze wyeliminować Norwich w Pucharze Anglii, więc wszystko idzie w dobrym kierunku.

Natomiast West Ham nie rezygnuje z marzeń o Lidze Mistrzów. Młoty dalej liczą się w walce o czwartą lokatę w tabeli, jednak humory w szatni zespóła porażka z Southampton (1:3) właśnie w Pucharze Anglii. Teraz czas skupić się na Premier League i Lidze Europy, dlatego starcie z Liverpool może okazać się kluczowe. Łukasz Fabiański powinien mieć ręce pełne roboty podczas walki o korzystny rezultat na Anfield.

Liverpool – West Ham, historia

Rywalizacja tych ekip w ostatnim czasie przynosiła sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, przez co napięcie znika dopiero po finalnym gwizdku sędziego. Jesienią West Ham pokonał Liverpool (3:2). Tymczasem w poprzednim sezonie to The Reds okazali się dwukrotnie lepsi.

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Liverpool – West Ham, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

