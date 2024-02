Liverpool – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2024)

fot. Imago/PRiME Media Images Na zdjęciu: Liverpool

Liverpool FC Southampton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2024 21:02 .

Liverpool – Southampton, typy i przewidywania

Liverpool przystąpi do środowego meczu w Pucharze Anglii kilka dni po wygranym finale Pucharu Ligi Angielskiej. Juergen Klopp po tamtym spotkaniu przyznał, że to dla niego wyjątkowe trofeum, zdobyte w niezwykle trudnych warunkach. The Reds zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi – w meczu przeciwko Chelsea nie zagrali między innymi Alisson, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold czy Dominik Szoboszlai. Ogromną niewiadomą jest także najbliższe starcie z Southampton. Klopp w dalszym ciągu narzeka na kontuzje kluczowych piłkarzy, co może być z kolei szansą dla ekipy z Championship. Mój typ – Southampton strzeli gola.

Superbet 1.36 Southampton strzeli gola Zagraj!

Liverpool – Southampton, ostatnie wyniki

Liverpool zareagował doskonale na niedawną ligową porażkę z Arsenalem, wygrywając cztery kolejne spotkania. Kilka dni temu The Reds ograli w finale Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea. Wcześniej rozprawili się również z Luton Town (4-1), Brentford (4-1) czy Burnley (3-1). Liderują również w tabeli Premier League, z punktem przewagi nad Manchesterem City.

Po imponującym początku sezonu Southampton wpadł w kryzys, który poskutkował raptem dwoma zwycięstwami w pięciu ostatnich spotkaniach. Święci w miniony weekend przegrali z Millwall (1-2), a wcześniej zostali również pokonani przez Hull City (1-2).

Liverpool – Southampton, historia

Po raz ostatni te drużyny zagrały ze sobą jeszcze w sezonie 2022/2023, który zakończył się dla Southampton spadkiem z Premier League. W trakcie rundy rewanżowej na St. Mary’s Stadium miał miejsce niezwykle szalony mecz, zakończony remisem 4-4. Święci zaczęli spotkanie od straty dwóch bramek, później zdobyli cztery, a ostatni kwadrans należał do Liverpoolu, który doprowadził do wyrównania i ostatecznie podziału punktów.

Liverpool – Southampton, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu jest oczywiście Liverpool, choć przez względy zdrowotne wielu piłkarzy, bukmacherzy nie odbierają szans Świętym. Kurs na wygraną The Reds wynosi najczęściej 1.65. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Southampton wynosi on maksymalnie 5.05. Kurs na remis waha się między 4.20 a 4.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Liverpool – Southampton, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher, Gomez, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Bradley, Elliott, Gakpo, Diaz, Nunez

Southampton: Bazunu, Stephens, Harwood-Bellis, Bednarek, Walker-Peters, Aribo, Smallbone, Armstrong, Brooks, Adams, Fraser

Liverpool – Southampton, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu 100% Remis 0% Wygrana Southampton 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Southampton

Liverpool – Southampton, transmisja

Środowy mecz 1/8 finału Pucharu Anglii między Liverpoolem a Southampton rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.