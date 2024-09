PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Liverpool FC West Ham

Liverpool FC – West Ham United, typy bukmacherskie

W środę czeka nas rywalizacja na Anfield, gdzie West Ham ostatni raz wygrał jeszcze przed przybycie Juergena Kloppa do Liverpoolu. W 2015 roku londyńczycy sięgnęli po trzy punkty, wygrywając 3:0 w Premier League. Stawką najbliższej rywalizacji będzie 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Moim zdaniem w tej fazie rozgrywek zamelduje się zespół Arne Slota. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Liverpool FC – West Ham United, ostatnie wyniki

Liverpool pod wodzą nowego trenera jest właściwie nieomylny. The Reds zdarzyła się tylko jedna wpadka w postaci domowej porażki z Nottingham Forrest. Poza tym gracze Arne Slota ograli takich renomowanych rywali jak Manchester United i AC Milan.

Zupełnie inaczej mają się wyniki West Hamu, który w pięciu meczach Premier League doczekał się ledwie jednego zwycięstwa. Młoty okazały się lepsze od Crystal Palace. Trzy ostatnie ligowe potyczki to ledwie jeden na dziewięć możliwych do zdobycia punktów.

Liverpool FC – West Ham United, historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Dwa pojedynki miały miejsce na Anfield. Tam Liverpool wypadł bardzo dobrze, ponieważ wygrał 3:1 i 5:1. Przełożyło się to na trzy punkty w Premier League i awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Z kolei w Londynie padł remis 2:2.

Liverpool FC – West Ham United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem środowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Reds, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa West Hamu oscyluje on w granicach 7.90-8.40. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Liverpool FC – West Ham United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu 0% Remis 0% Wygrana West Hamu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana West Hamu

Liverpool FC – West Ham United, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Morton; Chiesa, Jones, Gakpo; Jota

West Ham United: Fabiański; Coufal, Todibo, Kilman, Emerson; Soler, Soucek; Bowen, Paqueta, Kudus; Antonio

Liverpool FC – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie Liverpool FC – West Ham United będzie można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji na Anfield już w środę 25 września o godzinie 21:00.

