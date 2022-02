Liverpool FC – Cardiff City: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Andy Robertson

Liverpool jest wiceliderem tabeli angielskiej Premier League, a w niedzielę o 13:00 powalczy o awans do piątej rundy FA Cup. Drużyna Jurgena Kloppa będzie murowanym faworytem starcia z dwudziestą ekipą Championship – Cardiff City. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i najciekawsze fakty o obu zespołach.



Liverpool FC

Puchar Anglii

06/02/2022 13:00 Anfield Road (Liverpool)

Cardiff City



Liverpool FC – Cardiff City, typy i przewidywania

Spodziewamy się typowego “one way traffic” i meczu, który będzie rozgrywał się tylko na połowie Cardiff City. Liverpool powinien bez większych problemów rozstrzygnąć ten pojedynek na swoją korzyść i zdobyć kilka bramek. Naszym zdaniem goście z Walii nie nawiążą z nimi walki i raczej nie pokonają w niedzielę bramkarza wicelidera Premier League. Nasz typ: goście nie strzelą gola.

Liverpool FC – Cardiff City, sytuacja kadrowa

Poza kadrą The Reds są nadal z powodu Pucharu Narodów Afryki Mohamed Salah i Sadio Mane. Pod znakiem zapytania stoi też występ kilku innych graczy, takich jak Alisson, Fabinho, Luis Diaz czy Thiago. Menedżer Jurgen Klopp może posłać do gry kilku piłkarzy, którzy na co dzień nie dostają zbyt wielu szans w Premier League. Jeśli chodzi o gości, nieuprawniony do gry w FA Cup jest Cody Drameh.

Liverpool FC – Cardiff City, ostatnie wyniki

The Reds są wiceliderami angielskiej Premier League i styczeń był dla nich naprawdę udany. W lidze wygrali dwa mecze i jeden, przeciwko Chelsea, zremisowali. Wydaje się, że po kryzysie z grudnia, gdy Liverpool tracił punkt za punktem, nie ma już śladu.

Pojedynek z Cardiff City będzie dla zespołu Jurgena Kloppa dobrą rozgrzewką przed trudnym ligowym pojedynkiem z Leicester City. Gospodarze będą rzecz jasna zdecydowanymi faworytami i eksperci spodziewają się jednostronnego pojedynku z licznymi golami. W ataku u boku Roberto Firmino mają zagrać Kaide Gordon i Curtis Jones.

Goście z Walii mieli w styczniu zadyszkę formy i przegrywali w lidze z Blackburn oraz Bristol City. Ostatnie dni były już jednak dla tego zespołu zdecydowanie lepsze i przyniosły dwie wygrane. Szanse na niespodziankę na Anfield są jednak znikome, nawet jeśli goście zagrają na swoim najwyższym poziomie.

Liverpool FC – Cardiff City, historia

Zespoły te spotkają się po raz pierwszy od 2019 roku, gdy Walijczycy grali jeszcze w Premier League. Liverpool wygrał wówczas oba mecze. Na Anfield rozbił Cardiff 4:1. Ekipa z Leckwith Road po raz ostatni pokonała The Reds w.. 1954 roku.

Liverpool FC – Cardiff City, przewidywane składy

Liverpool: Kellleher – Tsimikas, Konate, Gomez, Bradley – Chamberlain, Morton, Milner – Firmino, Jones, Gordon

Cardiff: Phillips – Flint, McGuinness, Nelson – Doyle, Ng, Pack, Ralls, Bagan – Hugill, Ikpeazu

Liverpool FC – Cardiff City, transmisja meczu

Mecz ten zostanie rozegrany w niedzielę 6 lutego o godzinie 13:00. Transmisja na żywo na antenie Eleven Sports 3.

