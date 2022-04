Liverpool – Everton: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool – Everton: typy i kursy na mecz Premier League. W niedzielę rozegrane zostaną już 238 derby Merseyside. Do tej pory częściej górą był Liverpool. Najbliższe spotkanie derbowe ma tym większa znaczenie, że The Reds wciąż liczą się w grze o mistrzostwo Anglii i starają się przegonić Manchester City, do którego tracą zaledwie jeden punkt.

Anfield Premier League Liverpool FC Everton 1.20 7.35 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 14:58 .

Liverpool – Everton, typy i przewidywania

Podopieczni Juergena Kloppa znajdują się od kilku miesięcy w takiej dyspozycji, że nie wydaje się, by ktokolwiek poza Manchesterem City był w stanie ich powstrzymać. The Reds mają jedną z najlepszych formacji ofensywnych na świecie, a Salah, Mane i Diogo Jota znajdują się w wyśmienitej dyspozycji. W poprzedniej kolejce zmietli wręcz Manchester United i nie wydaje się, żeby Everton miałby postawić im się mocniej. Zwłaszcza, że The Toffees wciąż nie mogą być pewni utrzymania.

Frank Lampard nie okazał się być remedium na problemy Evertonu. Drużyna pod jego wodzą prezentuje się słabo, a największy problem stanowi gra defensywna. Drużyna traci mnóstwo bramek, a ich najbliższy rywal zwykł wykorzystywać właśnie takie słabości. Ofensywa opiera się głównie na osobie Richarlisona, a jeśli Brazylijczykowi nie idzie, to nie idzie całej drużynie. A Everton desperacko wręcz potrzebuje teraz punktów, bo w poprzedniej kolejce Burnley wygrało i zbliżyło się do niego już na jeden punkt. Nasz typ: Wygrana Liverpoolu i powyżej 2.5 gola w meczu.

Liverpool – Everton, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o liczbę kontuzjowanych zawodników, Juergen Klopp dawno nie miał takiego komfortu przy konstruowaniu składu. Zdrowi są niemal wszyscy zawodnicy, poza Roberto Firmino, który narzeka na uraz stopy, jednak jego występ nie jest wykluczony. Nieco ciężej ma Frank Lampard, który nie będzie mógł skorzystać z: Daviesa, Townsenda, Pattersona i Calverta-Levina. Brak tego ostatniego może być szczególnie odczuwalny. Bez Anglika na boisku ofensywa Evertonu prezentuje się dużo gorzej.

Liverpool – Everton, ostatnie wyniki

Bilans piłkarzy z Anfield prezentuje się bardzo okazale. Drużyna wygrała trzy i zremisowała dwa z ostatnich pięciu meczów. Remis w meczu z Benfiką nie ciągnął za sobą żadnych negatywnych skutków, gdyż zespół wypracował pokaźną zaliczkę już w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i rewanż mógł sobie nieco odpuścić.

Dużo gorzej wygląda bilans ostatnich meczów Evertonu. The Toffees wygrali tylko jeden mecz – przeciwko Manchesterowi United. Pozostałe trzy przegrali i raz udało im się zremisować. Chcąc walczyć o utrzymanie drużyna musi regularnie zacząć punktować.

Liverpool – Everton, historia

Do tej pory rozegrano 237 derbów Liverpoolu. 94 razy wygrywał Liverpool, w 67 meczach górą był Everton i 76 razy padł remis. W ostatnich sezonach dużo częściej wygrywali The Reds. W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich trzy razy byli górą, a dwa razy mecz kończył się remisem.

Liverpool – Everton, kursy bukmacherskie

Liverpool – Everton, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson – Henderson, Fabinho, Alcantara – Salah, Mane, Diaz

Everton: Pickford – Coleman, Mina, Keane, Mykolenko – Delph, Allan, Gordon, Iwobi, Gray – Richarlison

Liverpool – Everton, transmisja

Transmisję tego meczu znajdziecie na antenie CANAL+Sport. Dostępna będzie także transmisja w sieci na stronie bukmachera Betclic. Początek meczu o godzinie 17:30.