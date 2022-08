Liverpool – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Crystal Palace: typy i kursy na mecz Premier League. Po wpadce na inaugurację nowego sezonu The Reds powalczą w poniedziałek o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Tym razem zagrają przed własną publicznością na Anfield Road.

Liverpool – Crystal Palace, typy i przewidywania

Liverpool przystąpi do poniedziałkowego spotkania z zamiarem zmazania plamy po sprawieniu zawodu swoim kibicom na inaugurację sezonu. Każdy inny wynik niż wygrana The Reds będzie olbrzymią niespodzianką. The Reds powinni od pierwszej minuty ruszyć do ataku, chcąc udowodnić, że remis z Fulham był tylko wypadkiem przy pracy. Nie mamy wątpliwości, że trzy punkty po tym spotkaniu trafią na konto drużyny Jurgena Kloppa, ale kursy na jej zwycięstwo nie są atrakcyjne. Idziemy więc w nieco innym kierunku i stawiamy na przynajmniej trzy gole w meczu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Liverpool – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nie będzie mógł liczyć na komfort przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na poniedziałkowe spotkanie. W ostatnich dniach na listę kontuzjowanych wskoczyli Thiago Alcantara i Joep Matip. Pierwszy z nich może pauzować nawet przez sześć tygodni. Na liście nieobecnych znajdują się również Alex Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota, Ibrahima Konate i Curtis Jones. Gotowy do gry ma być Naby Keita, który ostatnio zmagał się z chorobą.

Wszystkich zawodników do swojej dyspozycji nie będzie miał również sztab szkoleniowy Crystal Palace. Ze względów zdrowotnych przeciwko Liverpoolowi nie wystąpią Nathan Ferguson, James McArthur, James Tomkins i Jack Butland. Na pierwszy występ w sezonie prawdopodobnie będzie mógł liczyć Michael Olise, w pełni gotowy do gry powinien być także Cheick Doucoure.

Liverpool – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Liverpool wysoką formę zaprezentował na tydzień przed startem nowego sezonu, kiedy w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty pewnie 3:1 pokonał u siebie Manchester City. Pierwszy mecz w Premier League okazał się natomiast wielkim rozczarowaniem. The Reds ligowy sezon zainaugurowali potknięciem na Craven Cottage, gdzie tylko zremisowali 2:2 z Fulham. Zespół z Londynu dwukrotnie wychodził na prowadzenie, ale do wyrównania doprowadzali Darwin Nunez i Mohamed Salah.

Dla Crystal Palace poniedziałkowe spotkanie na Anfield Road będzie drugim spotkaniem w tym sezonie przeciwko drużynie z czołówki ligowej tabeli. Górą byli Kanonierzy, którzy wygrali na Selhurst Park 2:0.

Liverpool – Crystal Palace, historia

Crystal Palace ostatnie zwycięstwo nad Liverpoolem odniosło w 2017 roku. Od tamtej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą 10 razy i za każdym razem trzy punkty trafiały na konto The Reds. W poprzednim sezonie drużyna Juergena Kloppa bez problemów sięgnęła po komplet punktów w obu meczach przeciwko Orłom. Najpierw na Anfield Road wygrała 3:0, natomiast w meczu na boisku rywala triumfowała 3:1.

Liverpool – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Liverpool mimo wpadki przed tygodniem jest teraz murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów. Bukmacherzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Kursy na wygraną The Reds nie przekraczają 1.25. Z kolei na wygraną gości z Londynu, na przykład w Fortunie, można postawić po kursie 14.00.

Liverpool – Crystal Palace, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Keita – Salah, Nunez, Diaz

Crystal Palace: Guaita – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Schlupp, Doucoure, Eze – Ayew, Mateta, Zaha

Liverpool – Crystal Palace, transmisja meczu

Zamykające rywalizację w 2. kolejce spotkanie na Anfield Road pomiędzy Liverpoolem i Crystal Palace rozegrane zostanie w poniedziałek (15 sierpnia) o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć zarówno na platformie streamingowej Viaplay, jak i na kanale CANAL+ Sport 2.

