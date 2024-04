Liverpool – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2024)

Liverpool - Crystal Palace: typy i kursy na mecz Premier League. Na Anfield Road zostanie rozegrany przedwcześnie mecz 33. kolejki ligi angielskiej. The Reds biorą udział w zaciętej walce o mistrzostwo Anglii i potrzebują kompletu punktów. Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

Liverpool – Crystal Palace: typy bukmacherskie

Przed Liverpoolem niezwykle ważny czas, w którym nie mogą pozwolić sobie na żadne wpadki w lidze. The Reds jeśli chcą realnie myśleć o zdobyciu mistrzostwa, muszą mecz z Crystal Palace wygrać. Mimo to kurs na bezpośrednie zwycięstwo gospodarzy jest dość niski. Dlatego w tym spotkaniu ciekawszym rozwiązaniem będzie zakład, że obie drużyny strzelą gola. The Reds w czterech z pięciu ostatnich spotkań zarówno strzelili, jak i stracili jedną bramkę. Natomiast Orły taki rezultat zaliczyły w trzech z pięciu pojedynków. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Liverpool – Crystal Palace: ostatnie wyniki

The Reds sensacyjnie przegrali w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy aż 0:3 z Atalantą Bergamo. Wcześniej zgubili punkty w rywalizacji z Manchesterem United, remisując na Old Trafford (2:2). Zanim jednak przyszły dwa zaskakujące rezultaty, to Liverpool bez problemów pokonał Sheffield (3:1) oraz Brighton (2:1) zgarniając przy okazji komplet punktów w Premier League. Warto zaznaczyć, że podopieczni Jurgena Kloppa biorą udział w zaciętym wyścigu o mistrzostwo. Na ten moment zajmują 2. miejsce w lidze, lecz mają tyle samo punktów co Arsenal, czyli lider tabeli ligi angielskiej.

Crystal Palace ostatnio również nie imponuje formą pod względem osiąganych wyników. Orły nie wygrali w lidze od końcówki lutego, gdy zdobyli komplet oczek w meczu z Burnley. Natomiast później przyszła seria kiepskich wyników i m.in. trzy porażki z Tottenhamem (1:3), Bournemouth (0:1) oraz Manchesterem City (2:4). Dorobek punktowy Crystal Palace powiększyło w zremisowanych starciach z Nottingham (1:1) i Luton (1:1).

Liverpool – Crystal Palace: historia

W tym sezonie obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie w meczu 16. kolejki Premier League. Na Selhurst Park górą byli podopieczni Jurgena Kloppa, którzy wygrali (2:1) po golach Salaha oraz Elliotta. Natomiast w poprzedniej kampanii obie rywalizacje w lidze zakończył się remisem. Liverpool u siebie zremisował (1:1), a na wyjeździe padł bezbramkowy remis.

Liverpool – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu będzie drużyna Liverpoolu, co odzwierciedla kurs na ich zwycięstwo w wysokości 1.21. Natomiast bukmacherzy nie wierzą w triumf Crystal Palace, bowiem kurs na to zdarzenie wynosi aż 12.00. Z naszym kodem promocyjnym GOAL do bukmachera Betclic możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Liverpool – Crystal Palace: przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Oliver Glasner Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Oliver Glasner Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 5 Ibrahima Konaté 13 Adrian 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 38 Ryan Gravenberch 43 Stefan Bajcetic 5 James Tomkins 9 Jordan Ayew 15 Jeffrey Schlupp 17 Nathaniel Clyne 22 Odsonne Edouard 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews 52 David Ozoh 55 Franco Umeh-Chibueze

Liverpool – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Crystal Palace odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku na Anfield Road. Początek spotkania o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

