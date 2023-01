Liverpool – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek Liverpoolu z Chelsea to obok starcia Manchesteru United z Arsenalem najciekawsze widowisko tej serii gier w Premier League. Obie drużyny zawodzą w obecnej kampanii, a bezpośrednie starcie to idealny moment na poprawę morale i awans w tabeli. Który z zespołów wyjdzie zwycięsko z batalii na Anfield Road? Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:30.

Liverpool – Chelsea, typy i przewidywania

Bukmacherzy faworyta upatrują w zespole Liverpoolu i ma to swoje uzasadnienie w ostatnich wyjazdowych poczynaniach Chelsea, która nie wygrała od pięciu spotkań. Obie drużyny jednak prezentują fatalną formę w tej kampanii zajmując miejsca w środku tabeli. Ponadto zarówno The Reds, jak i The Blues wygrali tylko po jednym spotkaniu w 2023 roku, a należy też wspomnieć, że ostatnie cztery bezpośrednie rywalizacje obu ekip kończyły się remisami po 90 minutach gry. Trudno zatem wskazać tutaj faworyta, ale liczymy, że oba zespoły będą przynajmniej próbowały pokusić się o wygraną i zobaczymy minimum po jednym golu z każdej strony. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Liverpool – Chelsea, sytuacja kadrowa

Virgil van Dijk, Diogo Jota, Arthur i Luis Diaz nie zagrają przeciwko Chelsea. Jurgen Klopp będzie musiał radzić sobie w sobotniej rywalizacji bez tej czwórki, ale może liczyć na powrót Darwina Nuneza, który przegapił dwa ostatnie spotkania. Do gry w pierwszym składzie jest awizowany Andrew Robertson, z kolei media przewidują, że najlepszy na boisku w meczu z Wolves Harvey Elliott rozpocznie pojedynek na ławce rezerwowych.

W drużynie Chelsea nie zobaczymy na pewno pauzującego za czerwoną kartkę Joao Felixa. Reece James i Ben Chilwell wrócili do treningów po kontuzjach, ale oczekuje się, że przegapią starcie na Anfield. Media przewidują, że w wyjściowym składzie może zadebiutować Mudryk, a także ponownie szansę występu od pierwszej minuty powinien dostać Badiashile. Kontuzjowani w zespole Pottera nadal są Sterling, Kante, Fofana, Mendy, Pulisić czy Loftus-Cheek.

Liverpool – Chelsea, ostatnie wyniki

Liverpool w poprzednim meczu pokonał Wolverhampton 1:0, który był rozgrywany w ramach Pucharu Anglii. The Reds przerwali tym samym serię trzech meczów bez wygranej w pojedynkach z Brighton, Wolves oraz Brentford. The Reds znajdują się na dziewiątym miejscu w tabeli i mają tyle samo punktów, co będąca lokatę niżej Chelsea. Podopieczni Kloppa mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej.

Chelsea w poprzedniej kolejce Premier League wygrała z Crystal Palace, czym przełamała serię aż czterech meczów bez wygranej, w tym trzech porażek. The Blues dwukrotnie przegrali z Manchesterem City, a także nie poradzili sobie w rywalizacji z Fulham. Ponadto tylko zremisowali z Bournemouth. Drużyna Pottera wygrała tylko dwa z dziesięciu ostatnich spotkań, z których aż siedem przegrała.

Liverpool – Chelsea, historia

Dwa ostatnie spotkania pomiędzy Liverpoolem i Chelsea to mecze finałowe Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi Angielskiej i oba kończyły się zwycięstwami The Reds po rzutach karnych, natomiast 120 minut gry przynosiło bezbramkowe remisy. Również dwa poprzednie pojedynki w Premier League kończyły się remisami, ale bramkowymi 2:2 oraz 1:1.Chelsea na wygraną czeka od 2021 roku, natomiast Liverpool zwycięstwa w regulaminowym czasie gry nie odniósł od 2020 roku.

Liverpool – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Liverpool. Kursy na wygraną The Reds oscylują wokół 1,90. Dla porównania kursy na zwycięstwo Chelsea są dużo wyższe i wynoszą około 4,00. Nieco niższe typy zostały przewidziane na remis. Sobotnie spotkanie jest dobrą okazją do wykorzystania zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy w STS podając kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Chelsea, przewidywane składy

Liverpool – Chelsea, kto wygra

Liverpool – Chelsea, transmisja meczu

Sobotni mecz 21. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem i Chelsea będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport. Zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Jednak rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł, bowiem zapłacicie tylko 354 zł zamiast 414 zł.

Spotkanie Liverpoolu z Chelsea będzie transmitowane również online. Sobotni hit, jak każdy inny pojedynek Premier League będzie dostępny na platformie Viaplay, po uprzednim wykupieniu abonamentu. Początek meczu w sobotę, 21 stycznia, o godzinie 13:30.

