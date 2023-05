IMAGO / Jane Stokes Na zdjęciu: Liverpool FC

Leicester City – Liverpool, typy i przewidywania

W najbliższy poniedziałek 15 maja o godzinie 21:00 Leicester City na King Power Stadium przyjmie Liverpool w meczu 36. kolejki Premier League. Porażka Lisów może niemal przypieczętować spadek tej drużyny do Championship. Czerwoni mają zupełnie inny cel – chcą rzutem na taśmę zapewnić sobie udział w przyszłej edycji Champions League. Jedno jest pewne – obie ekipy wybiegną na murawę bardzo zmotywowane.

Mohamed Salah ostatnio regularnie trafia do siatki rywali. Egipcjanin imponuje wysoką dyspozycją na angielskich boiskach. Nasz typ: bramka Mohameda Salaha.

Leicester City – Liverpool, sytuacja kadrowa

W drużynie prowadzonej przez Deana Smitha najprawdopodobniej zabraknie Ryana Bertranda, Jamesa Justina, Jannika Vestergaaarda oraz Kelechiego Iheanacho. Juergen Klopp nie może liczyć na Calvina Ramsaya, Stefana Bajceticia, Naby’ego Keitę, Rhysa Williamsa, Roberto Firmino i Thiago Alcantarę.

Leicester City – Liverpool, ostatnie wyniki

Lisy walczą o utrzymanie, ale są w kiepskiej formie – Leicester City ostatnio przegrało 3:5 w szalonym starciu z Fulham, a wcześniej zremisowało 2:2 z Evertonem. The Reds są natomiast na fali wznoszącej – notują serię sześciu wygranych z rzędu w Premier League, pokonując m.in. Brentford (1:0), Fulham (1:0) czy Tottenham Hotspur (4:3).

Leicester City – Liverpool, historia

Spotkania Lisów z The Reds z reguły są bardzo wyrównane. Jeśli spojrzymy na pięć poprzednich pojedynków pomiędzy tymi drużynami, to Liverpool triumfował dwa razy, dwukrotnie ze zwycięstwa cieszyło się Leicester City i padł jeden remis. Klub z Anfield w 18. kolejce obecnego sezonu Premier League wygrał 2:1 z ekipą prowadzoną wówczas jeszcze przez Brendana Rodgersa.

Leicester City – Liverpool, kursy bukmacherskie

Poniedziałkowy mecz na King Power Stadium ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Leicester City wynosi mniej więcej 5.00, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to około 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Leicester City – Liverpool, przewidywane składy

Leicester City – Liverpool, kto wygra?

Leicester City – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 234 zł (39 zł/msc) zamiast 294 zł (cena regularna – 49 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na King Power Stadium w najbliższy poniedziałek 15 maja o godzinie 21:00.

