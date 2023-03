Pressfocus Na zdjęciu: Kai Havertz

King Power Stadium Premier League Leicester Chelsea 3.80 3.60 2.01

Leicester City – Chelsea FC, typy i przewidywania

Oczywistym faworytem do triumfu w sobotniej batalii jest Chelsea. The Blues są po dwóch cennych zwycięstwach. Zostały one jednak odniesiona na stadionie w Londynie. Leicester może mieć zatem nadzieję na korzystny rezultat. Lisy nie prezentują jednak dobrej formy, stąd też spodziewamy się wyjazdowego przełamania zawodników Grahama Pottera.

Leicester City – Chelsea FC, sytuacja kadrowa

Brendan Rodgers nie będzie miał do dyspozycji czterech zawodników. Kontuzjowani są: Harvey Barnes, James Justin, Victor Kristiansen, a także Youri Tielemans.

Graham Potter przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Problemy zdrowotne mają: Thiago Silva, Edouard Mendy oraz Armando Broja.

Leicester City – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Seria czterech przegranych meczów z rzędu to coś, z czym próbuje zmierzyć się aktualnie Leicester. Pasmo porażek zaczęło się od przegranej konfrontacji z Manchesterem United. Później sposób na drużynę Brendana Rodgersa znalazł także Arsenal. Leicester poległo także z Southampton. Rozczarowujące dla Lisów było też odpadnięcie z Blackburn w Pucharze Angli..

Nie licząc dwóch ostatnich meczów, Chelsea po raz ostatni po pełną pulę sięgnęła w połowie stycznia przeciwko Crystal Palace. Tym bardziej istotne dla The Blues są zakończone zwycięstwami pojedynek z Leeds United i Borussią Dortmund. Drugi triumf oznaczał, że londyńczycy odrobili stratę z pierwszego spotkania i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Leicester City – Chelsea FC, historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w sezonie między Leicester, a Chelsea, miało miejsce na stadionie w Londynie. W sierpniu ubiegłego roku The Blues ograli Lisy 2:1.

Leicester City – Chelsea FC, kursy bukmacherów

Leicester City – Chelsea FC, przewidywane składy

Leicester: Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho

Chelsea: Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, Felix

Leicester City – Chelsea FC, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Leicester 29% Remis 0% Wygrana Chelsea 71% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Leicester

Remis

Wygrana Chelsea

Leicester City – Chelsea FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 11 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Andre Marriner. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay.

