Leicester – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leicester City

Niedzielne granie w 1. kolejce nowego sezonu Premier League przyniesie nam starcie Leicester City z Brentford. Zdecydowanym faworytem bukmacherów są “Lisy”, choć tego lata ich poczynania wyglądają dość mizernie. Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Leicester Brentford 2.03 3.65 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 15:04 .

Leicester – Brentford, typy i przewidywania

W poprzednim sezonie Leicester City mocno zawiodło oczekiwania swoich kibiców i po kilku lepszych latach ponownie spadło do rangi ligowego średniaka. Kampania 2022/2023 ma przynieść znaczną poprawę, choć póki co na to się nie zapowiada. “Lisy” tego lata nie dokonały żadnego transferu, a w kuluarach mówi się jedynie o odejściach. W ostatnich miesiącach ciekawiej jest zdecydowanie po stronie Brentford, które dokonuje ciekawych wzmocnień, a już za chwilę do zespołu trafi Mikkel Damsgaard. “Pszczoły” zakładają ambitne plany, których potwierdzenia możemy spodziewać się już w najbliższą niedzielę. Nasz typ – Brentford nie przegra.

Superbet 1,85 Brentford nie przegra Odwiedź Superbet

Kurs 100.00 na zwycięzcę meczu w Superbet

Bukmacher Superbet przygotował specjalną ofertę na pierwszą kolejkę Premier League. Klienci otrzymali możliwość postawienia po kursie 100.00 na zwycięzcę dowolnego meczu. Proponujemy, aby skorzystać z oferty przy okazji rywalizacji Leicester z Brentford. Poniżej prezentujemy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Dokonaj pierwszego depozytu – min. 50 zł Postaw pojedynczy zakład na którym znajdzie się typ na zwycięzcę dowolnego meczu 1. kolejki Premier League Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli poprawnie wytypujesz zwycięzcę, otrzymasz nie tylko swoją wygraną z kuponu, ale dodatkowo także bonus w wysokości 200 zł.

Warunki promocji, w tym zasady obrotu bonusem, znajdziesz na stronie Superbet.

Leicester City – Brentford, sytuacja kadrowa

Tego lata w Leicester City nie doszło do żadnego transferu przychodzącego. Z klubem pożegnał się za to Kasper Schmeichel, którego w wyjściowej jedenastce najprawdopodobniej zastąpi Danny Ward. W niedzielę na boisku na pewno nie zobaczymy kontuzjowanych Harveya Barnesa, Ryana Bertranda i Ricardo Pereiry.

W Brentford ostatnio doszło do kilku zmian. Największą wydaje się być strata Christiana Eriksena, który dołączył do Manchesteru United. Władze klubu nie próżnowały i przygotowały wzmocnienia, które mają wznieść zespół na wyższy poziom. Do Premier League trafili między innymi Thomas Strakosha i Aaron Hickey. W niedzielę “Pszczoły” nie będą mogły skorzystać z kontuzjowanych Kristoffera Ajera, Sergi Canosa i Ethana Pinnocka.

Leicester – Brentford, ostatnie wyniki

Leicester City ma za sobą aż sześć spotkań sparingowych. Okres przygotowawczy zaczął się nie najlepiej, bowiem odniesiono porażkę – z Notts County (1-2), a później remis – przeciwko Leuven (3-3). Później już “Lisy” wygrywały kolejno z Hull City (4-0), Derby County (3-), Preston (2-1) i Sevillą (1-0).

Jak to wyglądało w Brentford? Tutaj sparingów rozegrano aż siedem – wygrane przeciwko Boreham Wood (2-0), Brighton (1-0), Arsenalowi (2-1) i Betisowi (1-0), remis z Strasbourgiem (2-2) i przegrane z Wolfsburgiem (0-4) oraz Stuttgartem (1-2).

Leicester – Brentford, historia

W minionym sezonie oba zespoły mierzyły się jedynie w ramach rozgrywek Premier League i dwukrotnie górą z rywalizacji wychodziło Leicester City, które zarówno jesienią, jak i wiosną wygrywało w stosunku 2-1. Po raz ostatni Brighton ograł swoich niedzielnych rywali w 1939 roku.

Leicester – Brentford, kursy bukmacherskie

Niedzielnym faworytem bukmacherów jest Leicester City, którego kurs na zwycięstwo wynosi około 2,0. Zdecydowanie więcej płaci się za wygraną Brentford, bowiem za jedną postawioną złotówkę można wygrać blisko cztery złote.

Leicester – Brentford, przewidywane składy

Leicester City: Ward, Castagne, Evans, Fofana, Justin, Dewsburry-Hall, Ndidi, Tielemans, Maddison, Daka, Vardy

Brentford: Raya, Henry, Jansson, Mee, Hickey, Norgaard, Jansen, Jenelt, Mbeumo, Toney, Lewis-Potter

Leicester – Brentford, transmisja meczu

Niedzielny mecz pomiędzy Leicester City i Brentford będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania przewidziano na godzinę 15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.