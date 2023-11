Legia Warszawa – Zrinjski Mostar: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Wojskowi są coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższy czwartek, 9 listopada o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, typy i przewidywania

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, typy i przewidywania

Przed nami 4. kolejka fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Legia Warszawa przed tą serią gier z 6 punktami na koncie zajmuje 1. miejsce w tabeli grupy E. Podopieczni Kosty Runjaicia są zatem coraz bliżej awansu do fazy pucharowej tych rozgrywek. Przypomnijmy, że rok temu do ćwierćfinału Conference League dotarł Lech Poznań. Czy Wojskowi powtórzą sukces Kolejorza? Najpierw trzeba uporać się ze Zrinjskim Mostar na Łazienkowskiej i zapewnić sobie kwalifikację do play-offów.

Legia Warszawa w tej edycji Ligi Konferencji rozegrała trzy mecze i w każdym z nich straciła przynajmniej jedną bramkę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, ostatnie wyniki

Wojskowi wrócili na zwycięskie tory po porażce 1:3 ze Stalą Mielec. Podopieczni Kosty Runjaicia ostatnio pokonali 3:0 GKS Tychy w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski, a w PKO BP Ekstraklasie uporali się z Radomiakiem Radom (1:0). Zrinjski Mostar w tym samym czasie także zanotował dwie wygrane i również rywalizował w krajowym pucharze (6:0 z Celikiem Zenica) oraz lidze (3:1 z Tuzlą City).

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, historia

Dotychczas w całej historii byliśmy świadkami tylko trzech meczów między Legią Warszawa a Zrinjskim Mostar. Przypomnijmy, że Wojskowi przed dwoma tygodniami na wyjeździe wygrali 2:1, a dwa pozostałe spotkania to triumf polskiego klubu i remis. Bośniacy zatem jeszcze nigdy nie pokonali Legionistów.

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo Zrinjskiego Mostar to mniej więcej 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, przewidywane składy

Legia: Tobiasz, Jędrzejczyk, Augustyn, Kapuadi, Wszołek, Slisz, Elitim, Kun, Josue, Kramer, Gual

Zrinjski: Marić, Corluka, Jakovljev, Radić, Memija, Ivancić, Canadjija, Kozulj, Cuze, Bilibija, Hrvanović

Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać z wracającego do pełni sił po kontuzji Bartosza Kapustki. Nie ma żadnych informacji o absencjach w prowadzonym przez Krunoslava Rendulicia zespole gości.

Sytuacja kadrowa – Legia:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany

Sytuacja kadrowa - Zrinjski:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, kto wygra?

Legia Warszawa – Zrinjski Mostar, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w telewizji na kanale TVP Sport, a także na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższy czwartek, 9 listopada o godzinie 18:45. Na sędziego głównego tego starcia wyznaczono Ricardo de Burgosa Bengoetxeę.

