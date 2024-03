Legia - Pogoń: typy, kursy, zapowiedź. Sobotni mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin to obok starcia Rakowa z Lechem zdecydowanie największy hit tej kolejki PKO Ekstraklasy. Wynik z pewnością może mieć olbrzymi wpływ na walkę o mistrzostwo kraju, a także na morale drużyn. Początek widowiska przy Łazienkowskiej o godzinie 20:00.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia Warszawa Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2024 09:34 .

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Ten mecz wydaje się dużo bardziej istotniejszy dla Legii, bowiem ewentualna porażka w sobotę może spowodować, że zespół Runjaicia mocno skomplikuje sobie drogę do mistrzostwa. Obecna forma zdecydowanie przemawia za Pogonią Szczecin, ale Portowcy mają za sobą kilka dni odpoczynku mniej po bardzo ciężkiej rywalizacji z Lechem Poznań w Pucharze Polski i rozegraniu 120 minut. To może być ta szansa, którą muszą wykorzystać gospodarze. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa – TAK.

Superbet 2,10 Zwycięstwo Legii Warszawa Odwiedź Superbet

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Radovan Pankov Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Legia Warszawa po wznowieniu rozgrywek po przerwie zimowej pokonała Ruch Chorzów. Jednak od tego czasu notuje serię aż czterech meczów bez wygranej, na co składają się dwie porażki z Molde w Lidze Konferencji i dwa remisy w PKO Ekstraklasie z Puszczą oraz Koroną. Stołeczny zespół znajduje się na piątym miejscu w tabeli ze stratą pięciu punktów do lidera. Pogoń jest czwarta i ma dwa oczka przewagi nad Legią. Portowcy w środku tygodnia po dogrywce wyeliminowali Lech Poznań z Pucharu Polski, a wcześniej wygrali wszystkie trzy mecze ligowe pokonując ŁKS, Radomiak i Śląsk. W lidze są niepokonani od pięciu meczów.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, historia

W ostatnich latach to Pogoń Szczecin lepiej sobie radzi w bezpośrednich rywalizacjach. Portowcy wygrali aż trzy z ostatnich pięciu meczów, ponadto raz padł remis i raz zwyciężyła Legia. Zespół ze Szczecina ostatni raz przy Łazienkowskiej wygrał w 2021 roku.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w ocenie bukmacherów jest Legia Warszawa. Typując ten pojedynek warto jednak również pamiętać o znakomitej dyspozycji Pogoni Szczecin po przerwie zimowej i nieco gorszej gospodarzy. Z tego powodu zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie?

Remisem

Zwycięstwem Pogoni

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi ▼ Qëndrim Zyba 1 Kacper Tobiasz 7 Tomas Pekhart 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 25 Ryoya Morishita 26 Filip Rejczyk 27 Josué 39 Maciej Rosolek 4 Leo Borges 8 Fredrik Ulvestad 10 Luka Zahovic 15 Marcel Wedrychowski 20 Alexander Gorgon 23 Benedikt Zech 25 Wojciech Lisowski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 71 Olaf Korczakowski 77 Valentin Cojocaru 83 Axel Holewinski

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

