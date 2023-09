fot. Imago / Pawel Jaskolka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Feliks

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, typy na mecz i przewidywania

Legia II Warszawa i Ruch Chorzów to ekipy, które powalczą o awans do kolejnej fazy krajowego pucharu w Urszulinie w ośrodku Legia Training Center. Zdecydowanym faworytem do wygranej w tej batalii są przedstawiciele PKO Ekstraklasy. Wojskowi jednak mogą skomplikować plany Niebieskim. Tym bardziej że raz w historii rezerwy Legii wywalczyły awans do finału krajowego pucharu.

Trener warszawian Piotr Jacek nie ukrywa, że celem drużyny na trwający sezon jest przede wszystkim awans do II Ligi. Chorzowianie skupiają się natomiast na walce o utrzymanie w elicie. W każdym razie występ w Fortuna Pucharze Polski może być atrakcyjnym akcentem w codziennej rzeczywistości. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy może wystąpić kilku zawodników znanych z boisk Ekstraklasy. Mowa między innymi o Gabrielu Kobylaku, czy Mateuszu Możdzeniu. W szeregach Niebieskich na pewno zabraknie Dawida Barnowskiego. Ponadto wyłączeni z gry mogą być Konrad Kasolik i Patryk Sikora. Można się natomiast spodziewać sprawdzenia w boju zawodników Ruchu, którzy do tej pory nie otrzymywali zbyt wielu okazji do gry. Mowa między innymi o Wiktorze Długoszu, Macieju Firleju, czy Dominiku Steczyku.

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Stołeczna ekipa przystąpi do potyczki, będąc od sześciu starć bez porażki. W tym czasie Legia wygrała trzy razy i tyle samo razy remisowała. Ostatnio w pokonanym polu zespół Piotra Jacka pokonał Unie Skierniewicę (2:1).

14-krotny mistrz Polski ma natomiast za sobą szalony mecz z Rakowem Częstochowa (3:5). Ruch jest jednocześnie już od siedmiu spotkań bez wygranej w lidze. Ostatnie zwycięstwo chorzowianie zaliczyli w lipcu, gdy pokonali ŁKS (2:0).

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, historia

Tego typu starć z udziałem obu ekip nie było. Ruch mierzył się z Wojskowymi, ale tylko z pierwszą drużyną.

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, kursy

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, kto wygra

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Środowej potyczki nie będzie można zobaczyć w żadnej tradycyjnej telewizji. W każdym razie spotkanie będzie emitowane w internecie na kanale Łączy nas piłka na platformie YouTube. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.

