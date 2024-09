Legia Warszawa – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia – Raków, typy bukmacherskie

Już w niedzielę dojdzie do hitowego starcia w PKO Ekstraklasie. A w nim Legia Warszawa przed własną publicznością podejmie Raków Częstochowa. Drużyny przystąpią do tej rywalizacji w odmiennych nastrojach. “Wojskowi” tuż przed przerwą reprezentacyjną ograli Motor Lublin (5:2), natomiast zespół Marka Papszuna przegrał z Piastem Gliwice (0:1). Niemniej zbliżający się mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie triumf wpadnie do rąk podopiecznych Goncalo Feio. Mój typ: wygrana Legii Warszawa

Legia – Raków, ostatnie wyniki

Legia Warszawa prezentuje całkiem solidną formę. Podopieczni Goncalo Feio w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (4:1 z Radomiakiem Radom, 2:0 z Dritą w pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy, 1:0 z Dritą w rewanżu oraz 5:2 z Motorem Lublin), a także zaliczyli jeden remis (1:1 ze Śląskiem Wrocław).

Raków Częstochowa z kolei nie może się pochwalić wybitną formą. Pięć ostatnich spotkań “Medalików” zakończyło się dwoma zwycięstwami (1:0 z GKS-em Katowice i 2:1 z Lechią Gdańsk), dwoma remisami (0:0 z Lechem Poznań oraz 0:0 z Górnikiem Zabrze), a także jedną porażką (0:3 z Piastem Gliwice).

Legia – Raków, historia

Spotkania między Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa od jakiegoś czasu wywołują ogromny dreszczyk emocji. W poprzednim sezonie w rundzie jesiennej triumfowały “Medaliki” (2:1), natomiast wiosną mieliśmy podział punktów (1:1). Trzy wcześniejsze zakończyły się dwoma wygranymi “Wojskowych”, a także jednym remisem.

Legia – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnego hitu jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.38 – 2.40. W przypadku zwycięstwa Rakowa Częstochowa sięgają nawet 3.10. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Legia Warszawa Remis Raków Częstochowa 2.40 3.25 3.10 2.38 3.20 3.05 2.40 3.25 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 12:33 .

Legia – Raków, kto wygra?

Legia – Raków, przewidywane składy

Legia Warszawa przystąpi do niedzielnej potyczki bez kontuzjowanego Jurgena Elitima. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Artura Jędrzejczyka. W Rakowie Częstochowa natomiast nie zobaczymy Szymona Czyża, a także nie wiemy, czy do dyspozycji Marka Papszuna będzie Srdjan Plavsić.

Legia – Raków, transmisja

Spotkanie Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa rozegrane zostanie w niedzielę (15 września) o godzinie 17:30. Transmisja w telewizji dostępna będzie na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra HD, Canal+ Premium, Canal+ Poland oraz TVP Spotkania. Spotkanie możesz również obejrzeć korzystając z internetu. Umożliwia to aplikacja TVP Sport, strona internetowa sport.tvp.pl oraz usługa CANAL+ online. Już za 65 zł miesięcznie możesz uzyskać dostęp do pakietu dającego prawo do oglądania nie tylko wszystkich meczów Ekstraklasy, ale również Ligi Mistrzów w nowym sezonie. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

