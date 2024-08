fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Radomiak

Legia – Radomiak: typy bukmacherskie

Cztery punkty dzieli aktualnie Radomiaka i Legię Warszawa w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół Bruno Baltazara legitymuje się bilansem trzech oczek. Z kolei siedem punktów mają legioniści. W ostatnim czasie każda z ekip jest w lekkim dołku, mając na uwadze występy o ligowe punkty. Niemniej w ostatnich starciach z udziałem obu drużyn w Radomiu częściej górą byli Wojskowi, co może dawać do myślenia przed niedzielnym spotkaniem. Ciekawe jest również to, że stołeczna ekipa zdobywała pierwsza bramkę w dziewięciu z ostatnich 13 meczów w PKO BP Ekstraklasie. Wydaje się to zatem ciekawa opcja na niedzielny kupon. Mój typ: Legia pierwszy gol – TAK.

Legia – Radomiak: ostatnie wyniki

Drużyna Goncalo Feio przystąpi do niedzielnej potyczki, będąc od dwóch spotkań bez wygranej w lidze. Legia najpierw przegrała w roli gospodarza z Piastem Gliwice (1:2). Z kolei ostatnio straciła punkty w rywalizacji z Puszczą Niepołomice, dzieląc się punktami z ekipą Tomasza Tułacza (2:2).

Na swojej arenie Wojskowi w sześciu ostatnich spotkaniach w lidze przegrali dwukrotnie, notując też dwa remisy i dwa wygrane mecze. W pokonanym polu Legia zostawiła dwa razy Zagłębie Lubin (2:1 i 2:0).

Drużyna z Radomia ma natomiast za sobą dwie z rzędu porażki. Radomiak nie znalazł recepty na Górnik Zabrze (1:2) i Jagiellonię Białystok (2:3). Ogólnie w sezonie 2024/2025 piłkarze Zielonych odnieśli tylko jedno zwycięstwo.

W roli gościa radomianie w trzech ostatnich meczach wygrali dwa spotkania i raz przegrali. Jedno ze zwycięstw zaliczył właśnie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. W maju Radomiak wygrał z legionistami trzema golami (3:0).

Legia – Radomiak: historia

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami trzy zwycięstwa zaliczył Radomiak i tyle samo wygranych meczów ma Legia. W rywalizacji z maja tego roku góra byli Zieloni. Bramki w tym starciu zdobyli: Lisandro Semedo, Vagner i Luka Vusković. Wojskowi w tym meczu musieli grać o szóstej minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce Bartosza Kapustki.

Legia – Radomiak: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta rywalizacji widzą stołeczną ekipę. Typ na wygraną Legii Warszawa kształtuje się na poziomie 1.65-1.67. Remis wyceniono na 3.80-4.00. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Radomiaka została oszacowana na 4.80-5.25. Przy okazji meczu ekip Goncalo Feio i Bruno Baltazara można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Legia – Radomiak, typ kibiców

Legia – Radomiak, przewidywane składy

Oba zespoły podejdą do potyczki osłabione. W szeregi Legii nie będą mogli zagrać: Marco Burch, Juergen Elitim, Juergen Celhaka, Ramił Mustafajew i Jean-Pierre Nsame. Z kolei w ekipie z Radomia zabraknie Franciso Ramosa czy Macieja Kikolskiego.

Legia: Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Pankov, Vinagre, Wszołek, Luquinhas, Goncalves, Kapustka, Marc Gual, Kramer

Radomiak: Koptas – Jakubik, Rossi, Cichocki, Quattara, Alves, Leandro, Luizao, Capita, Peglow, Rocha.

Legia – Radomiak, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy z udziałem Radomiaka i Legii Warszawa będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30 i będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl, a także usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

