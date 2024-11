Legia Warszawa – Cracovia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie drużyn z czołówki ligowej tabeli. Liczymy na wielkie emocje. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Łazienkowskiej już w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 20:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ruben Vinagre

Legia Warszawa Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 11:30 .

Legia Warszawa – Cracovia, typy i przewidywania

Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Cracovią w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier to odpowiednio piąta oraz czwarta drużyna w ligowej tabeli, więc możemy liczyć na wielkie emocje. Stołeczny klub ma nadzieję, że bardzo szybko się zrehabilituje po wstydliwej porażce 2:5 z Lechem Poznań w poprzedniej kolejce. Ekipa Pasów ma jednak swoje argumenty i na pewno postawi trudne warunki. Początek rywalizacji na Łazienkowskiej już w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 20:15.

W czterech z pięciu ostatnich spotkań pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią, tylko jeden zespół zdobywał bramkę. Uważam, że tym razem możemy być świadkami podobnego scenariusza. Dlatego stawiam taki zakład. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Legia Warszawa – Cracovia, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Ramila Mustafaeva, Kacpra Tobiasza Jurgena Elitima i Maxiego Oyedele, a także pauzującego za nadmiar żółtych kartek Jurgena Celhaki. Natomiast drużyna gości jest w lepszej sytuacji, bo będzie musiała radzić sobie tylko bez Kamila Glika oraz Kacpra Śmiglewskiego, którzy mają problemy zdrowotne.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Juergen Elitim Uraz łąkotki Niepewny Maxi Oyedele Uraz kostki Koniec grudnia 2024 Jurgen Çelhaka Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kacper Smiglewski Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2024

Legia Warszawa – Cracovia, ostatnie wyniki

Podopieczni Goncalo Feio muszą podnieść po kompromitującej porażce z Lechem Poznań (2:5) w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej Legia Warszawa pokonała Dynamo Mińsk 4:0 w Lidze Konferencji.

W tym czasie drużyna prowadzona przez Dawida Kroczka rywalizowała tylko na ligowym podwórku. Cracovia prezentowała się w kratkę – przegrała 3:4 z GKS-em Katowice, ale za to wygrała 2:1 z Lechią Gdańsk.

Legia Warszawa – Cracovia, historia

W ostatnim czasie bezpośrednie pojedynki tych ekip są bardzo wyrównane. Jeśli przenalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi zespołami, to odnotujemy dwie wygrane Legii Warszawa, dwa zwycięstwa Cracovii oraz jeden remis.

Legia Warszawa – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na zwycięstwo Legii Warszawa wynosi około 1.80, a typ na wygraną Cracovii to mniej więcej 4.10. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.90. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Legia Warszawa Cracovia 1.78 3.90 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 11:30 .

Legia Warszawa – Cracovia, przewidywane składy

Legia Warszawa Gonçalo Feio Cracovia Dawid Kroczek Legia Warszawa Gonçalo Feio 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 5 Claude Goncalves 7 Tomas Pekhart 17 Migouel Alfarela 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 27 Gabriel Kobylak 31 Marcel Mendes-Dudzinski 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk 57 Mateusz Szczepaniak 5 Virgil Ghita 6 Amir Al-Ammari 7 Mick van Buren 8 Jani Atanasov 10 Michal Rakoczy 13 Sebastian Madejski 16 Bartosz Biedrzycki 17 Mateusz Bochnak 23 Fabian Bzdyl 77 Patryk Janasik

Legia Warszawa – Cracovia, kto wygra?

Legia Warszawa – Cracovia, transmisja meczu

Hitowe spotkanie między Legią Warszawa a Cracovią w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji. Pojedynek znajdziesz bowiem na dwóch kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD.

Przypomnijmy, że mecze naszej ekstraklasy możesz oglądać także za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej CANAL+ online. Warto skorzystać z promocji i nabyć pakiet Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Początek rywalizacji na Stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego już w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 20:15. Arbitrem głównym tego pojedynku będzie sędzia Piotr Lasyk.

