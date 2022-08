Leeds – Wolves: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jack Harrison

Zaczynamy nowy sezon Premier League. W pierwszej kolejce kampanii 2022/23 Leeds podejmie Wolves. Według bukmacherów faworytami są Pawie… Czy słusznie? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi tego meczu. Poniżej przedstawiamy między innymi informacje o ostatnich wynikach i aktualne kursy bukmacherskie.

Elland Road Premier League Leeds Wolverhampton 2.35 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 16:18 .

Leeds – Wolves: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze zanotują zwycięstwo w tym sobotnim spotkaniu na swoim stadionie. Piłkarze Leeds United w ostatnim meczu kontrolnym bardzo wyraźnie pokonali Cagliari Calcio aż czterema bramkami (6:2). Generalnie gospodarze dobrze spisywali się w meczach kontrolnych. Natomiast zawodnicy Wilków w trzech poprzednich takich potyczkach nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Tutaj atut własnego stadionu może okazać się finalnie decydujący.

Leeds – Wolves: sytuacja kadrowa

W szeregach Pawi kontuzjowani są Stuart Dallas, Junior Firpo, Luke Ayling i Adam Forshaw. Z powodu kartoników nie wystąpi Daniel James. W ekipie Wolverhampton Wanderers aktualnie mamy tylko dwóch kontuzjowanych. Są to Chiquinho oraz Raul Jimenez.

Leeds – Wolves: ostatnie wyniki

Gospodarze sobotniego spotkania są na pewno podbudowani ostatnim meczem kontrolnym. Pod koniec lipca zawodnicy Leeds United wysoko pokonali w potyczce sparingowej Cagliari Calcio 6:2. Wcześniej zremisowali 1:1 z Crystal Palace oraz przegrali 0:1 z Aston Villą.

Zawodnicy gości w ostatnim meczu kontrolnym zremisowali z Farense 1:1. Warto wspomnieć także o remisie ze Sportingiem Lizbona 1:1 i o przegranej z rezerwami Villarrealu 1:2. Goście wygrali w ostatnim meczu kontrolnym 23 lipca. Wtedy to wyraźnie pokonali Besiktas 3:0.

Leeds – Wolves: historia

W poprzednim sezonie oba mecze pomiędzy tymi drużynami były naprawdę bardzo ciekawe. Na stadionie Pawi gracze Leeds United zremisowali z Wilkami 1:1. Goście objęli prowadzenie już w dziesiątej minucie. Do wyrównania doprowadził w doliczonym czasie gry do drugiej połowy Rodrigo, który skutecznie wykonał rzut karny. Spotkanie rundy jesiennej zakończyło się po myśli Pawi. Zawodnicy Leeds United triumfowali na obiekcie Wilków 3:2, chociaż do przerwy przegrywali 0:2.

Leeds – Wolves: kursy bukmacherskie

Faworytem tej potyczki są gracze gospodarzy. Ogólnie jednak kursy są wyrównane.

Leeds – Wolves: przewidywane składy

Leeds: Meslier – Kristensen, Llorente, Koch, Struijk – Roca, Adams – Harrison, Rodrigo, Aaronson – Bamford

Wolves: Sa – Collins, Coady, Kilman – Jonny, Dendoncker, Moutinho, Neves, Ait-Nouri – Podence, Neto

Leeds – Wolves: transmisja

Mecz Leeds – Wolves będzie dostępny na platformie Viaplay. Początek tego sobotniego spotkania Premier League punktualnie o 16:00.