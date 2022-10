PressFocus Na zdjęciu: Harrison Reed

Leeds United – Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. „The Peacocks” w 13. kolejce angielskiej ekstraklasy zmierzą się z „The Cottagers”.

Elland Road Premier League Leeds Fulham 2.06 3.70 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 15:26 .

Leeds United – Fulham, typy i przewidywania

Przed nami mecz 13. kolejki Premier League, w którym Leeds United podejmie u siebie Fulham. Nieznacznym faworytem tego pojedynku są gospodarze, chociaż to goście zdecydowanie lepiej wyglądają w tym sezonie. „The Cottagers” przed tą serią gier zajmują dziewiąte miejsce w tabeli, a „The Peacocks” plasują się tuż nad strefą spadkową – na szesnastej lokacie.

W ostatnich 10 spotkaniach z udziałem drużyny Fulham padło średnio 3,5 gola na mecz. Tak więc mamy nadzieję, że w niedzielę będziemy świadkami przynajmniej trzech trafień. Nasz typ: powyżej 2.5 gola.

Superbet 1.70 Powyżej 2.5 bramki Zagraj!

Leeds United – Fulham, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o gospodarzy, to w zespole Jessego Marscha zabraknie takich zawodników jak Dallas, Forshaw, Fuhr Hjelde, Struijk oraz Gray. Po stronie gości nie należy się spodziewać z kolei Jamesa, Kurzawy, Solomona czy Tete.

Leeds United – Fulham, ostatnie wyniki

Leeds United jest w fatalnej formie – z pięciu ostatnich spotkań przegrało cztery oraz odniosło jeden remis. W poprzedniej kolejce z „Pawiami” poradziło sobie nawet przeżywające głęboki kryzys Leicester City (0:2). Trochę lepiej to wygląda w przypadku Fulham, które w środku tygodnia uporało się z Aston Villą (3:0), a w czterech poprzednich meczach poniosło dwie porażki, raz wygrało i raz zremisowało.

Leeds United – Fulham, historia

Na pięć ostatnich pojedynków pomiędzy tymi zespołami trzy zwyciężyło Leeds United, raz wygrało Fulham i padł jeden remis w Pucharze Anglii, gdzie po serii rzutów karnych ostatecznie dalej awansowali zawodnicy „The Peacocks”.

Leeds United – Fulham, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem niedzielnego meczu na Elland Road. Kurs na wygraną Leeds United wynosi mniej więcej 2.05, a typ na zwycięstwo Fulham to około 3.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Leeds United – Fulham, przewidywane składy

Leeds: Meslier, Nissen Kristensen, Koch, Cooper, Firpo, Roca, Adams, Sinisterra, Aaronson, Harrison, Rodrigo

Fulham: Leno, Reid, Diop, Ream, Robinson, Palhinha, Reed, Willian, Pereira, Kebano, Mitrović

Leeds United – Fulham, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Elland Road w niedzielę 23 października o godzinie 15:00.

Tydzień gry bez ryzyka do 3500 zł i darmowe zakłady! Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Odbierz! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

