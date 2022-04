Leeds – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robin Koch

Leeds – Southampton to mecz w ramach 31. kolejki Premier League. Faworytami internetowych bukmacherów są gospodarze, którzy zanotowali dwa triumfy z kolei. Tymczasem goście przegrali trzy ostatnie potyczki… Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której można znaleźć między innymi typy, aktualne kursy bukmacherskie oraz informacje o sytuacji kadrowej.

Leeds – Southampton, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że zawodnicy Leeds zanotują zwycięstwo w sobotnim spotkaniu nad Świętymi. Gospodarzom nie powinno brakować motywacji. Cały czas piłkarze Leeds walczą o utrzymanie. W tym momencie Pawie mają siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Gospodarze są w dobrej formie, ponieważ zanotowali dwa zwycięstwa z rzędu. Natomiast piłkarze gości są po trzech kolejnych ligowych porażkach.

Leeds – Southampton, sytuacja kadrowa

W szeregach Leeds nie wystąpi czterech zawodników. Są to: Leo Fuhr Hjelde, Junior Firpo, Patrick Bamford oraz Tyler Roberts. Mniej zmartwień ma szkoleniowiec gości, który nie wystawi dwóch graczy (Lyanco i Alex McCarthy).

Leeds – Southampton, ostatnie wyniki

Piłkarze Leeds są w całkiem niezłej dyspozycji. W dwóch poprzednich spotkaniach w Premier League gospodarze zanotowali dwa zwycięstwa. 18 marca gracze Pawi rywalizowali na wyjeździe z Wolverhampton. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem Leeds 3:2. Natomiast 13 marca zawodnicy Pawi podejmowali na swoim terenie Norwich. Kanarki nie zdobyły ani jednego punktu i finalnie przegrały 1:2.

Zawodnicy gości w końcu chcą się przełamać… Trzy ostatnie mecze na krajowym podwórku to same przegrane. Piłkarze Southampton czekają na kolejne ligowe punkty od 25 lutego. Wtedy to Święci wygrali u siebie z Kanarkami 2:0. Potem przyszły trzy porażki. Kolejno z Aston Villą, Newcastle oraz Watfordem w ostatniej kolejce (1:2). Gracze Southampton zanotowali w tym sezonie zaledwie trzy zwycięstwa w spotkaniach wyjazdowych.

Leeds – Southampton, historia

Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami – w tym sezonie – został rozegrany 16 października 2021 roku. Święci skorzystali z atutu własnego stadionu i pokonali Leeds United 1:0. Gola po przerwie zdobył Albańczyk Armando Broja. Jak to wyglądało w poprzedniej kampanii? W sezonie 2020/21 te drużyny grały przeciwko sobie dwa razy. Za każdym razem wygrywali piłkarze Pawi (3:0 u siebie oraz 2:0 w meczu wyjazdowym).

Leeds – Southampton, kursy bukmacherskie

Obecnie faworytami bukmacherów do zainkasowania trzech oczek są gracze Leeds United (2.40 w Fortunie).

Leeds – Southampton, przewidywane składy

Leeds: Meslier – Ayling, Llorente, Struijk, Dallas – Phillips, Forshaw – Raphinha, Rodrigo, Harrison – James

Southampton: Forster – Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters – Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi – Adams, Broja

Leeds – Southampton, transmisja meczu

Ten sobotni mecz Premier League nie będzie transmitowany w żadnej polskiej TV. Początek konfrontacji zaplanowano zaś na 16:00.

