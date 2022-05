Leeds – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Leeds United

Leeds – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź. W zaległym spotkaniu 33. kolejki Premier League walczący o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej Leeds United zmierzy się z Chelsea, która z matematycznego punktu widzenia nie może być jeszcze pewna awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Elland Road Premier League Leeds Chelsea 5.00 4.20 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2022 13:06 .

Leeds – Chelsea, typy i przewidywania

Leeds przegrało w niedzielę z Arsenalem 1:2, co w połączeniu ze zwycięstwem Evertonu z Leicester drużynę Klicha zepchało do strefy spadkowej. Chelsea z kolei roztrwoniła dwubramkowe prowadzenie z Wolverhampton, a remis sprawia, że wygrali tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań i mają zaledwie punkt przewagi nad czwartymi Kanonierami. The Blues w ostatnim czasie nie prezentowali się z najlepszej strony, ale przed sobotnim finałem Pucharu Anglii z pewnością będą chcieli nabrać rozpędu i podbudować morale. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea i bramki powyżej 2,5 – TAK.

Leeds – Chelsea, sytuacja kadrowa

Luke Ayling jest zawieszony po otrzymaniu czerwonej kartki w niedzielnym meczu z Arsenalem, a Stuart Dallas wykluczony z powodu kontuzji. Wiele wskazuje na to, że Jamie Shackleton może rozpocząć mecz przeciwko Chelsea na prawej obronie. Występ Liama Coopera stoi pod znakiem zapytania, ale jeśli będzie w dobrej formie to zacznie od pierwszej minuty. Jednak Jesse Marsch nie będzie miał do dyspozycji Crysencio Summerville, Adama Forshawa, Patricka Bamforda i Tylera Robertsa. Rodrigo może wejść do pierwszej jedenastki kosztem Joe’a Gelhardta.

Thomas Tuchel prawdopodobnie wprowadzi zmiany przed sobotnim meczem z Liverpoolem. N’Golo Kante i Jorginho raczej odpoczną przed zbliżającą się rywalizacją z The Reds. Nieobecni pozostają Ben Chilwell i Callum Hudson-Odoi. Saul Niguez, Malang Sarr, Hakim Ziyech i Romelu Lukaku – tej czwórki możemy spodziewać się od pierwszej minuty. Zdaniem mediów Marcos Alonso pokłócił się z menedżerem The Blues w przerwie ostatniego meczu i raczej już go nie zobaczymy w koszulce Chelsea.

Leeds – Chelsea, ostatnie wyniki

W miniony weekend Leeds przegrało ligowe starcie z Arsenalem 1:2. Tydzień wcześniej ponieśli wysoką porażkę 0:4 z Manchesterem City. Jednak ze słabszymi rywalami zespół Mateusza Klicha radzi sobie nieco lepiej. W ostatnim czasie udało im się wygrać z Watfordem, Wolves oraz Norwich, a także zremisować z Crystal Palace i Southampton. Jednak w tabeli Premier League zajmują osiemnastą pozycję. Mają tyle samo punktów (34), co znajdujące się tuż nad strefą spadkową Burnley oraz oczko mniej od szesnastego Evertonu.

Chelsea w ostatnim czasie zgubiła dobrą formę z marca. W ostatnich pięciu spotkaniach Premier League wygrali tylko raz z West Ham, a ponadto remisowali z Manchesterem United i Wolverhampton oraz przegrywali z Evertonem i Arsenalem. Wciąż są na trzecim miejscu w ligowej tabeli, ale tylko z jednym punktem przewagi nad czwartymi Kanonierami. Wciąż nie mogą być pewni awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, bowiem na trzy kolejki przed końcem mają 5 punktów przewagi nad piątym Tottenhamem.

Leeds – Chelsea, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Chelsea pokonała przed własną publicznością Leeds United 3:2. Zdecydowanie lepszy bilans pojedynków bezpośrednich ma zespół z Londynu, który wygrał cztery z ostatnich pięciu spotkań. Leeds ostatni raz wygrało z The Blues w 2002 roku.

Leeds – Chelsea, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Chelsea, a kursy na zwycięstwo The Blues wynoszą około 1,68. Jednak ekipa z Londynu zgubiła w ostatnim czasie formę, a Leeds potrzebuje punktów w walce o utrzymanie. Kursy na triumf zespołu Klicha są wysokie i wynoszą około 4,90.

Leeds – Chelsea, przewidywane składy

Leeds: Meslier, Shackleton, Llorente, Cooper, Firpo, Klich, Phillips, Raphinha, Rodrigo, Harrison, James

Chelsea: Mendy, Sarr, Rudiger, Christensen, Niguez, Kovacić, Loftus-Cheek, Azpilicueta, Ziyech, Lukaku, Werner

Leeds – Chelsea, transmisja meczu

Środowe spotkanie Premier League będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Leeds – Chelsea transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport 2.