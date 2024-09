Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy Biało-Zieloni postawią się Widzewiakom? Przed nami ciekawy pojedynek. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 27 września o godzinie 20:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Lechia Gdańsk Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 21:31 .

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk zmierzy się na własnym stadionie z Widzewem Łódź w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek znajduje się w dramatycznej sytuacji i jeśli nie zacznie punktować, to wróci na drugi poziom rozgrywkowy. Natomiast Widzewiacy pokazują się ze zdecydowanie lepszej strony, czego efektem jest miejsce w czołówce ligowej tabeli.

Ekipa trenowana przez Daniela Myśliwca zaliczyła zwycięstwo w 9 z ostatnich 15 spotkań. Uważam, że goście są lepszym zespołem od gospodarzy, co pokazują wyniki obu drużyn w tej kampanii. Dlatego stawiam na triumf Widzewiaków. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Drużyna prowadzona przez Szymona Grabowskiego będzie musiała radzić sobie bez Tomasa Bobceka, Tomasza Wójtowicza, Luisa Fernandeza oraz najprawdopodobniej Bartosza Brylowskiego. W zespole Daniela Myśliwca zabraknie tylko Bartłomieja Pawłowskiego, który leczy bardzo poważną kontuzję kolana.

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bartosz Brylowski Kontuzja kolana Nieznany Tomas Bobcek Uraz mięśnia Niepewny Tomasz Wojtowicz Uraz uda Połowa października 2024

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Bartlomiej Pawlowski Uraz więzadła Nieznany

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski po porażce w konkursie rzutów karnych z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1:1, a w serii jedenastek lepsi okazali się piłkarze drugoligowca (3:4). Natomiast Widzew Łódź spełnił oczekiwania i awansował do 2. rundy, ponieważ poradził sobie z Elaną Toruń (3:1).

Jeśli chodzi o ligowe podwórko, to w ostatniej kolejce Biało-Zieloni przegrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok (2:3), a Widzewiacy wygrali u siebie z Piastem Gliwice (1:0).

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, historia

Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami, to odnotujemy trzy wygrane Lechii Gdańsk, jedno zwycięstwo Widzewa Łódź oraz jeden remis. W bezpośredniej rywalizacji lepiej wypadają więc Biało-Zieloni.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Lechia Gdańsk Remis Widzew Łódź 2.65 3.40 2.55 2.65 3.50 2.60 2.65 3.50 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 21:31 .

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać również za pośrednictwem internetu – na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Równocześnie otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów, która już wystartowała.

Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 27 września o godzinie 20:30. Na sędziego głównego tego pojedynku wyznaczono Szymona Marciniaka.

